校園美感計畫助112校變身 今年擴大至公校附幼

花蓮縣壽豐鄉瑞美國小「美術兼食農教室」，將排水溝改造為地下微型美術館。（教育部提供）

2025/08/22 13:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「校園美感設計實踐計畫」，今（114）年度起，申請對象自高中以下學校，擴大至公立學校附設幼兒園，並延伸至教師辦公及共備空間、幼兒學習空間，加強對社會情緒學習（SEL）與輔導諮商空間的重視，打造支持學習與情緒韌性的校園美感環境。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，為協助學校解決校園空間問題，營造兼具美感與功能性的學習環境，教育部委託財團法人台灣設計研究院執行，計畫執行至今第7年，已協助全國112所學校完成改造，以設計思考為核心，回應教育現場的多元需求，打造能支持學習、激發創意的美感校園環境，申請期間自即日起至9月19日止，開放線上申請。

位於花蓮縣壽豐鄉，擁有超過120年歷史的瑞美國小，推動美術與食農教育，亟需打造融合美術兼食農教育的新型態複合學習空間，設計團隊從教學動線與日常使用行為切入，將教室分為兩區，右側兼具教學與展示功能的主要學習區，左側規劃廚房、儲藏及休憩空間，最特別的是活化原本閒置數十年的排水溝空間，透過玻璃地磚與燈光設計，打造地下微型展間，為老舊空間注入新生命。

此外，高雄市鳳山國中長年推動SEL教育融入表演藝術課程，透過計畫以「劇場」為概念，將教室打造成一座情緒孵育小島，空間分為互動劇場、後台準備區與儲藏室，並以海浪意象設計弧形牆面，搭配四周環繞的黑幕與白牆，營造如黑盒子般能自由表達情緒的場域，老師沈邑蓎表示，希望學生感受到自己有價值且被在乎，也具備愛與被愛的能力，當燈光打亮在學生身上，會意識到自己是主角、團隊一員，被肯定感有助於情緒展現與人際發展。

位於彰化縣芳苑鄉的草湖國小，長期肩負當地學童情緒與學習支持的任務，過去輔導諮商空間設備簡陋、功能混用，在計畫協助下重新打造「芳草蛹居」，融合木紋材質與綠意色調、營造溫柔氛圍的空間，設計團隊引入靈活家具與分區配置，滿足個別諮商、團體輔導與親師溝通等需求，並設計繪本幫助孩子理解空間用途，學校也將「蛹」與「蝶」的概念融入課程，邀請學生創作並展示於牆面，讓孩子從「使用者」成為「共創者」。

彰化縣芳苑鄉草湖國小「輔導諮商空間」設有諮商角，提供個人晤談與親師會談等功能。（教育部提供）

