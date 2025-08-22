台灣那個捷運站有素還真、一頁書、葉小釵Q版造型 ？答案在台中這站

中捷豐樂公園站外牆上布袋戲素還真、一頁書、葉小釵Q版造型，非常吸睛 （中捷公司提供）

2025/08/22 12:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公司為行銷捷運，將豐樂公園站定位為全國首座霹靂布袋戲主題捷運車站，外牆上有素還真、一頁書、葉小釵等經典布袋戲人物的Q版造型引發話題，日本山陽電氣鐵道公司於昨（21）日更專程前往參訪並表示，此行銷模式值得學習，回國後將分享給其他鐵道迷。

中捷公司表示，日本山陽電氣鐵道公司派員來台參加交通部觀光署舉辦的「青春若旅2025-台日32同名車站活動」鐵道探索之旅，特別指名到台中捷運豐樂公園站參訪。

該公司參訪人員一看到被外牆上素還真、一頁書、葉小釵等經典布袋戲人物的Q版造型便被吸引，認為中捷吉祥物「小綠綠」共同亮相的設計也十分吸睛，紛紛拍照打卡，大呼「卡哇伊」，隨後進入站內，二樓設置仿傳統野台戲造景與布袋戲五大行當「生、旦、淨、末、丑」的介紹，更讓他們感受到布袋戲文化的歷史底蘊。

另外，最讓該參訪人員印象深刻的是，車站廣播竟由霹靂布袋戲角色配音進行安全宣導詮釋，活潑有趣又充滿驚喜，直呼「太有創意！」，認為捷運不再只是單純運輸系統，更是生活中的文化舞台。

日本山陽電氣鐵道公司人員表示，這次參訪深刻感受到台中捷運推廣在地文化的用心，台中捷運將傳統布袋戲文化融入捷運環境，既具在地特色，又兼顧觀光推廣的潛力，非常值得學習。#

