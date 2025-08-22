進行危木處理，8月25日至29日大雪山遊客中心至小神木路段封閉

大雪山國家森林遊樂區的危木，根系裸露浮出地面。（林業署提供）

2025/08/22

〔記者歐素美／台中報導〕 大雪山國家森林遊樂區森林步道串聯遊客中心、小神木等景點，深受遊客喜愛，為了維護遊客安全，林業及自然保育署台中分署針對園區306株樹木進行檢測，其中有6株危木，將於8月25日至29日進行危木處理，作業期間將封閉大雪山遊客中心至小神木路段，呼籲遊客配合現場管制作業，暫時避開相關區域。

林業保育署台中分署委託台北市林業技師公會辦理樹木風險評估，以步道兩側胸高直徑30公分以上之樹木為對象，於森林浴步道沿線共檢測306株樹木，經目視外觀評估，檢視樹冠、樹幹、樹根及生長環境等健康狀況，對疑似有隱患的樹木，再進一步以非破壞性檢測儀器，掌握樹幹內部是否存在腐朽或空洞，以獲得更精確的安全診斷。

台中分署指出，經評估306株樹木中有6棵屬於較高風險等級，針對這些具有倒伏或枝條掉落疑慮的危木，將依照建議於8月25至29日進行危木處理，以降低對遊客及設施的潛在危害。

台中分署表示，森林步道安全需依靠持續監測與管理，危木處理作業為確保遊客安心遊憩所採取的必要措施，也提醒遊客規劃行程前留意園區公告，若於此期間造訪園區，可改走其他具有特色的步道，體驗不同風景。

例如天池步道坡度平緩，適合親子同遊；雪山神木步道，能近距離觀賞壯麗巨木群；木馬道沿途保留伐木遺跡，兼具人文與自然景觀；埡口觀景台步道路程不長，卻能眺望雲海與山巒層疊的壯闊景觀；稍來小雪山國家步道，則挑戰性較高，可提供完整的登山健行體驗，適合體力充足的山友。

大雪山國家森林遊樂區的危木，樹幹開孔、腐生菇蕈附生。（林業署提供））

大雪山國家森林遊樂區的危木，根部出現腐朽。（林業署提供）

林業保育署台中分署委託台北市林業技師公會辦理樹木風險評估，至森林浴步道危木現勘（林業署提供）

