新竹縣峨眉鄉幸福巴士試營運上路 採全預約制搭配彈性路線

考量偏鄉特性，峨眉鄉幸福巴士目前採全預約制搭配彈性路線，鄉親可在前一天撥打電話或LINE訊息預約。（新竹縣大隘青年共好協會提供）

2025/08/22 11:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣位處最南邊與苗栗縣交界的峨眉鄉，在鄉公所和一群返鄉青年歷經3年的籌備下，幸福巴士試營運上路！考量偏鄉特性，採全預約制搭配彈性路線，鄉親可在前一天撥打電話或LINE訊息預約，可行駛全鄉，全票15元、半票8元，歡迎鄉民多加利用！

縣府交通旅遊處表示，交通部公路局2024年8月核定補助峨眉鄉幸福巴士營運缺口，歷經鄉公所和新竹縣大隘青年共好協會籌備多時，即日起試營運，使用3輛車（營業小客車1輛、營業小客貨車2輛），目前採現金收費，敬老卡與多卡通驗票機尚在申請裝設中。預計9月中辦理通車典禮。

行駛路線包含峨眉幹線：每日8班，主要行駛於新竹客運5609線（竹東-珊珠湖）的既有路廊、峨眉支線：每日行駛班次數不限，單月營運里程以2000公里為上限，將各村落連結至幹線上，皆採全預約制。

峨眉鄉幸福巴士的上路，一群返鄉青年是重要的幕後推手。 新竹縣大隘青年共好協會包括鄧君婷等人逐一拜訪村長等地方人士，深入各村徒步街訪，了解鄉親們的日常路線，他們發現，年邁長輩光是走路到公車站牌體力就無法負荷，清晨6點搭車到街上辦事但得滯留3、4個小時才有回程公車好回家，阿公阿婆想要剪頭髮須等孩子放假回家才能接送出門，也有新住民媽媽不會騎摩托車只能等先生下班才能外出。歷經3年的實地調查和行政程序，深入在地超過80個站點，終於規劃出適合峨眉的交通模式！

峨眉鄉代理鄉長田昭容表示，幸福巴士試營運的預約時間為上午9點到下午5點，行駛時間是上午6點30分到下午6點，預約才有車，可以往返中盛村、峨眉村、七星村、湖光村、石井村、富興村等6村，如鄉公所、衛生所、郵局、農會、國中小學、或是各地關懷據點等，都可在乘車前一天預約。

幸福巴士預約可撥打專線：0910-173315或傳訊息到LINE，提供搭車時間、地點、個人資料；如臨時決定不搭車，請在搭車前一天傍晚5點前取消預約。

新竹縣峨眉鄉公所和一群返鄉青年歷經3年籌備，幸福巴士試營運上路！（新竹縣大隘青年共好協會提供）

