豬隻死亡保險納運輸 9月起開放投保11月實施

農業部宣布，自今年11月起豬隻死亡強制保險擴大範圍到運輸過程。（資料照）

2025/08/22 11:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自2021年起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，可更掌握斃死豬隻流向，農業部今（22日）表示，豬隻死亡保險自11月起保險範圍擴大到豬隻運輸過程，並持續提供補助，在保費不變下，讓豬農有更多保障，豬農9月起就可到各基層農會投保。

農業部近年推動豬隻死亡保險強制納保，目前保險分為強制型的死亡保險，還有自願型的運輸死亡保險，但因這兩個保險的保期、理賠金額、保單受理單位與程序不同，導致運輸死亡保險投保率不高，農業部表示，為讓該保險更有保障，因此雙險合一，今年11月起將推動新制豬隻死亡保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，豬農僅需支付豬隻死亡保險保費，保險範圍即涵蓋運輸過程。

農業部指出，新制新增的保障為豬隻自畜牧場內運輸至肉品市場拍賣或直接供應運抵屠宰場，在豬隻所有權移轉前如因故死亡，均屬死亡保險理賠範圍，而豬農的保費與補助都不變，飼養豬隻500頭以下保費由農業部提供全額補助，501頭以上補助5至8成，豬隻死亡理賠金額也維持50公斤以上每頭理賠1800元，40至50公斤每頭理賠750元。

