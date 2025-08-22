為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗市or銅鑼鄉？中英社區在交界 居民投票、社福都不同

    苗栗縣中英社區位處苗栗市、銅鑼鄉交界，60多戶住戶中，2/3住戶戶籍在苗栗市、1/3住戶戶籍在銅鑼鄉。（圖由徐裕逢提供）

    2025/08/22 12:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中英社區位處苗栗市、銅鑼鄉交界，60多戶住戶中，2/3住戶戶籍在苗栗市、1/3住戶戶籍在銅鑼鄉，出現同一社區鄰居鄉鎮市長選舉不同，立委選舉也分山線、海線區，及享有公部門社會福利不相同的情形。

    中英社區位於苗栗市新英國小旁，社區有60多戶居民，社區前半段地段屬於上南段，大約有40多戶行政區域屬於苗栗市南勢里，後半段有22戶因地段屬於芎蕉灣段行政區，屬於銅鑼鄉朝陽村。

    銅鑼鄉民代表徐裕逢表示，社區裡居民的學區、水電瓦斯、天然氣、自來水、中華電信電話開頭都是和苗栗市一樣，垃圾清運也都是由苗栗市公所清潔隊負責沒有分別。

    不過，徐裕逢也表示，因戶籍區分，社區住戶於鄉鎮市長選舉，有的是投苗栗市、有的則是投銅鑼鄉，另在立委選舉，苗栗市屬第二選區（山線）、銅鑼鄉屬第一選區（海線），所以也不同。

    另，徐裕逢說，社區街坊之間享有的社會福利也不同，像銅鑼鄉公所有提供生育津貼補助，第一胎補助1萬2千元、第二胎補助2萬4千元、第三胎以上補助3萬6千元；苗栗市公所則無。

    但在人生最後一哩路，徐裕逢說，因苗栗市立納骨塔位處南勢里，社區戶籍在苗栗市住戶，只需負擔公告收費15%，其他銅鑼鄉籍的住戶要負擔公告收費40%，包括納骨塔的敦親睦鄰回饋金等機制也只有南勢里的鄰居才享有。

    苗栗縣中英社區位處苗栗市、銅鑼鄉交界，60多戶住戶中2/3住戶戶籍在苗栗市、1/3住戶戶籍在銅鑼鄉，同一社區於選舉投票、社會福利不同。（圖由徐裕逢提供）

    中英社區有左右鄰居卻是不同鄉鎮戶籍的情形。（圖由徐裕逢提供）

    苗栗縣中英社區位處苗栗市、銅鑼鄉交界，60多戶住戶中2/3住戶戶籍在苗栗市、1/3住戶戶籍在銅鑼鄉。（圖由徐裕逢提供）

    熱門推播