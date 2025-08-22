為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    夏季高溫熱危害威脅 新北勞檢處推「風扇衣」補助3萬元

    戶外作業應設置降溫措施。（圖由勞檢處提供）

    戶外作業應設置降溫措施。（圖由勞檢處提供）

    2025/08/22 12:06

    〔記者羅國嘉／新北報導〕夏季高溫持續，戶外作業勞工易因中暑、熱衰竭引發健康危害。新北市勞動檢查處長林澤州表示，自6月啟動的熱危害專案檢查，截至7月底已查獲33處營建工地違反規定，除啟動專案檢查外，並將「風扇衣」納入補助項目，協助降低勞工在高溫下的工作風險，若符合資格的企業與自營作業者申請，補助金額上限為3萬元。

    林澤州指出，自2014年推動「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫」，過去補助多集中於製造業防護設施。今年因應高溫日益嚴峻，首次將風扇衣納入補助，實測結果顯示可使勞工體表溫度下降約4度，呼籲雇主採購降溫裝備，改善夏季作業環境。

    林澤州說，申請資格為僱用勞工50人以下，並依法取得工廠、公司或商業登記的企業或自營作業者。補助金額依身分不同，企業補助50％，自營作業者補助80％，最高上限3萬元。相關申請方式與標準可至「新北勞動雲」網站查詢，或洽勞檢處專線02-22523299分機514（營造業）、723（製造業）、613（其他行業）。

    林澤州提醒，雇主應落實「降溫、飲水、休息」三大措施，以保障勞工健康。自6月啟動的熱危害專案檢查，截至7月底已查獲33處營建工地違反規定，除限期改善外，後續將複查追蹤，未改善者依法處3至30萬元罰鍰。

    移動作業可穿戴風扇衣等降溫措施。（圖由勞檢處提供）

    移動作業可穿戴風扇衣等降溫措施。（圖由勞檢處提供）

    實測穿著風扇衣約1分鐘可降低4度體表溫度。（圖由勞檢處提供）

    實測穿著風扇衣約1分鐘可降低4度體表溫度。（圖由勞檢處提供）

