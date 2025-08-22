為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    太噁了！台中水肥業者賄賂下水道包商，逾1000公噸「屎尿」排入下水道

    檢警當場抓到工人（圖左處）將水肥，排放到下水道。（警方提供）

    2025/08/22 11:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署接獲2家環保公司，清運水肥（人類排泄物）、油污等廢棄物之後，串通地下道施工的承包商及工人，把水肥傾倒於台中市污水道或下水道，檢方指揮環保警察成立「黑水專案」，今年5月6日人贓俱獲，現場臭氣沖天，檢察官還一度戴上口罩，聲押蘇姓與吳姓兩名環保公司（水肥車）業者獲准，全案依違反「廢棄物清理法」等罪名起訴蘇、吳等15人，聲明犯罪所得517萬多元沒收。

    保七總隊第三大隊中區中隊調查指出，中檢檢察官侯詠琪指揮該中隊，以及調查局台中市調查處、環境管理署中區環境管理中心等單位，先後執行2波搜索，查扣小型挖土機2部、水肥車9輛，偵破2家不法廢棄物清運業者，夥同台中市下水道工程的承包商與工人，於下水道非法棄置水肥與油污，重量逾1000公噸，不法所得估計517萬餘元。

    專案小組用追蹤車行軌跡與跟監蒐證等方式，鎖定2家水肥（環保公司）業者與水肥車輛，今年5月6日當場在北屯區的14期重劃區，抓到環保公司員工，正在把水肥、油污等廢棄物，透過污水下水道人孔蓋（陰井），傾瀉排放到台中市區的下水道系統，專案小組依現行犯逮捕工人，現場遍佈屎尿味，檢察官一度戴上口罩。

    至於嫌犯為何選在此處排放水肥油污？據指出，蘇與吳兩名水肥車業者，涉嫌勾串地下道施工包商與工人，利用施工機會，以「合法掩護非法」手法排放，經檢察官複訊後，裁定邱姓犯嫌等10人，各以2萬至5萬元不等金額交保，聲請蘇姓及吳姓二名業者羈押禁見獲准後，依違反「廢棄物清理法」等罪名起訴業者與包商共15人。

    現場充滿屎尿味，檢察官等人（圖右）紛紛戴上口罩。（警方提供）

