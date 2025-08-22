今晚農曆七月鬼門開！ 民俗專家曝普度口訣保平安

廖大乙指鬼月宜以音、意吉利的蘋果及橘子作為祭品。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆七月將於8月22日晚間正式「鬼門開」，民俗專家廖大乙說，農曆七月諸事不宜，大家在外應收斂身心口，尤其祭祀時千萬不可以香蕉、李子、水梨和鳳梨作為祭品組合，也曝普度口訣盼能保平安。

廖大乙說，8月22日深夜11點15分就是「鬼門開」，好兄弟「放風」人世間，這個月份，除行事更要謹慎外，也要把握「布施、捨得」的原則，把普度的祭品送給慈善單位，做善事趨吉避凶。

廖大乙指出，農曆七月本就是屬於懺悔與赦罪的日子，這段時間要多布施、要捨得，因為「有捨，才有得」，各地公廟雖然不辦事，但仍可以到廟裡拜拜，儘量在下午1點到7點間，上班族也儘量在下午1點到7點之間就要回家，避免晚間在外逗留，他說，一般人被罵色鬼、酒鬼都會翻臉，更何況是出門無依無靠、沒有後裔可以祭祀的好兄弟，因此鬼月是要抱著「捨得」的心態進行普度。

廖大乙強調，人鬼殊途，這個月絕不可有任何向鬼祈求任何事情的想法或說法，而是要到廟裡拜神保平安，舉辦普度時除千萬不可以說出自己的姓名與住址，普度的地點也要在戶外見天之處，不可以在住家內，最好是連陽台都不要，且在普度時，還要念著「有來有分、沒來沒分，不可亂亂紛紛、吃飽退開不可吵擾」， 這樣「好兄弟」在吃飽後就會離開，累積功德保平安。

至於祭品也有組合限制，廖大乙說，不可用香蕉、李子、水梨和鳳梨組成祭品組合，因為有「招你來旺」或「招你來」的諧音，此外，多子的水果如芭樂、蕃茄也切勿作為祭品，因為吃下後不會全消化排出還可復生，意義不祥，採用有吉利之音、意的紅色蘋果、橘子等會是更好選擇，在普度後也千萬別說「再見」，以免之後又「再見」好兄弟，若能做到以上，鬼月保平安。

