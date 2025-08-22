為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    德雷克海峽發生強震 氣象署：規模7.5、密切監視海嘯威脅

    中央氣象署今上午指出，「頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間2025年8月22日10時16分，南美洲南端德雷克海峽發生強震，震央位於西經62.00度、南緯60.40度」。（圖擷自氣象署）

    2025/08/22 11:50

    首次上稿：11:02
    更新時間：11:50（地震規模下修）

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查局（USGS）指出，位於南美洲南部與南極洲之間的德雷克海峽，於台灣時間今上午10時16分發生強震。根據中央氣象署指出，太平洋海嘯警報中心通報，地震可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視。

    中央氣象署今上午10時37分也指出，「頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間2025年8月22日10時16分，南美洲南端德雷克海峽發生規模8.0地震，震央位於西經62.00度、南緯60.40度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，本署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊」。

    不過後續在11時18分氣象署也將地震規模下修至7.5，並指依據太平洋海嘯警報中心最新資訊，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。

    美國地質調查局（USGS）指出，位於南美洲南部與南極洲之間的德雷克海峽，於台灣時間今上午10時16分發生強震。（圖擷自USGS）

