新竹氣象站將斥資6.7億改建成氣象科技園區

新竹氣象站這棟建物將配合新竹氣象科技園區的建置而走入歷史，成為全新的園區科技大樓。（記者黃美珠攝）

2025/08/22 12:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕在地30多年的新竹氣象站將「長大」、「長高」變成因應AI科技時代，運用超級電腦高速運算，集測候、防災、科普等多功能服務的「新竹氣象科技園區」！目前正由氣象署委外規劃監造，預計明年中就會發包工程興工，並計畫在2028年建置完成，成為氣象署的最新異地備援中心。

氣象署表示，面對極端氣候，氣象資料的精準與即時性攸關全民生命財產安全，而這仰賴俗稱「超級電腦」的高速運算電腦等設備，因此行政院正積極推動「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，催生新竹氣象科技園區。所以這個園區不僅是該署科技升級的關鍵，也是讓全民共享智慧科技成果的重要平台，未來將是國內新世代氣象技術研發與氣象科普防災應用推廣場域。

搬到竹北已經34年的新竹氣象站，整個腹地約有8000多平方公尺，氣象署正規劃把現有建物改建為地上3層的「科技大樓」，讓目前辦理的氣象、地震資料觀（監）測及在地服務等業務，配合轉型成為氣象署的AI算力營運中心，兼具氣象業務、國民災防等科普推廣宣導基地，融合科技、智能、展示與教育功能。其中高速運算電腦資料中心可望提供穩定且強韌的機電環境，以利未來新世代高速運算電腦建置且提供運算服務。

氣象署表示，整個計畫經費高達6.7億元，目前規劃監造標已發包，後最慢在明年中就會發包工程開工，預計2028年整個新竹氣象科技園區就要打造完工，後續就是接著採購擴充超級電腦等尖端硬體設備。

