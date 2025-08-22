為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    支援南台灣災後重建 全美台灣同鄉會募捐7.5萬美金

    支援南台灣災後重建，全美台灣同鄉會募捐7.5萬美金。（全美台灣同鄉會提供）

    支援南台灣災後重建，全美台灣同鄉會募捐7.5萬美金。（全美台灣同鄉會提供）

    2025/08/22 12:03

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對丹娜絲颱風及728豪雨，造成台灣中南部嚴重的災情，全美各地台灣同鄉會懷抱對故鄉的深切關懷，在短短兩週內，共同募集75000 美元，並匯入衛生福利部轄下之公設財團法人賑災基金會「114 年丹娜絲風災募款專案」，用於台灣災後重建與災民生活扶助，收容安置及復原重建項目。

    全美台灣同鄉會宋明麗會長表示，旅居全美的台灣人雖身處千里之外，卻始終心繫故鄉，家園有難，關懷雖遠必至，即便沒有企業的雄厚財力，但全美鄉親願盡一己之力表現心意!感謝全美各地的同鄉，大家在災害發生後齊心動員，以最真誠的關懷和實際行動，傳遞支持與溫暖，希望能為災民盡一份心力，走過艱難時刻。

    全美台灣同鄉會同時肯定台灣政府與民間在此次救災過程中的攜手合作，從緊急搶救、災區安置，到社會各界愛心匯聚，皆讓海外鄉親深受感動，海外僑胞也呼應總統暨民進黨主席賴清德於8月20日中常委會議中的發言，強調災後重建工程是一條艱辛而漫長的路，呼籲大家團結一致，齊心重建家園。

    全美台灣同鄉會強調，無論相隔多遠，心繫家鄉的情感從未改變，這份來自海外的愛心，象徵所有旅居美國的台灣人對故鄉同胞的支持與守望，願災區早日恢復生機，讓生活重回正軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播