淡水漁人碼頭壓軸秀煙火24日登場 交通管制及觀賞資訊一次看

「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」首場煙火秀。（資料照，記者林正堃攝）

2025/08/22 11:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」壓軸煙火秀將於8月24日晚間8點以「戀人之橋」為題登場，活動下午2時起，港區內設置特色市集、胖卡餐車，漁業及漁港事業管理處提醒，當日下午4點至晚間10點，漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議民眾多利用淡海輕軌與公車等大眾運輸前往。除主會場外，淡水第一漁港至漁人碼頭皆是欣賞煙火絕佳地點。

漁業處表示，除了主會場漁人碼頭、觀海廣場能近距離感受煙火綻放的震撼，周邊還有許多絕佳觀賞點，如滬尾休閒園區前油車口木棧道、淡水第一漁港，及八里端的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘等。

漁業處說明，前往八里觀賞的遊客，可將車輛停至八里文化公園停車場，步行7分鐘即可抵達沙灘；若十三行博物館或八里公博二停車場滿場，請依員警、義交引導，改停至博物館路路邊停車格或停六平面停車場。

交通管制部分，活動當日下午4點至晚間10點，禁止汽、機車進入中正路二段51巷與漁人碼頭前哨（第一出入口），腳踏車也不得進入。漁人碼頭周邊YouBike站暫停服務，腳踏車請停放至沙崙路臨時區。汽、機車須從後哨（第二出入口）進出。紅26公車將不駛入港區，改停靠油車口臨時站牌，步行約10分鐘即可進入會場。

停車方面，漁人碼頭港區內停車場將於上午10點起採一次性收費（小客車90元/次），不提供30分鐘免費優惠。滿場後將禁止進入，並開放觀海路、濱海路三段、沙崙路一段部分路邊停車位（不含紅線）。另有淡水沙崙段平面停車場供使用。散場時，車輛須由後哨出口往沙崙方向離場，前哨出口則規劃為行人專屬動線，並分流為搭輕軌、步行及搭公車三條路線，請配合人員指揮。

管制時段腳踏車禁止進入管制區域。（漁業處提供）

活動交通資訊。（圖由漁業處提供）

散場3條管制路線，分流步行、輕軌及公車排隊動線。（漁業處提供）

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀管制期間周邊交通圖。（漁業處提供）

