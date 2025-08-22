為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南仁德「伯朗大道」出現電桿 議員發起連署維持管線地下化

    台南仁德區的德糖路，因進入虎山農場，兩側綠意盎然，被喻為在地版的「伯朗大道」。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/22 12:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕新完工的台南仁德區德糖路，進入成功里一帶，因緊鄰虎山農場，兩側綠意盎然，被喻為在地版的「伯朗大道」，興建時，已採管線地下化，近來卻出現電桿，恐破壞景觀，引起關注，民進黨市議員郭鴻儀網路發起連署，呼籲台電公司暫時停工，展開協調，攜手守護美麗的自然林蔭。

    德糖路闢建時為特27號道路，從仁德後壁里穿越中山高、跨過三爺溪，連接成功里的文華路，全長約2公里，有助於促進地方交通的便利。

    德糖路以進入虎山農場段的景觀最漂亮，有「仁德伯朗大道」的美譽，只是最近，靠近成功里一側，路旁陸續出現電桿，目的為何，地方也不清楚，引發議論。

    郭鴻儀指出，特27號靠近成功里路段，兩側樹林環繞，清晨可迎朝陽、晚間能賞夜景，還緊鄰虎山農場、奇美博物館、十鼓文創園區等，是鄉親與遊客休憩、運動的好所在，尤其當初開闢時，就已採管線地下化設計。

    郭鴻儀說，若當地有增加新的用電需求，可以進行擴管，維持地下化，為何要設置電桿，相當突兀，破壞了原本筆直的綠意景觀。

    郭鴻儀表示，已經聯合立委林俊憲邀請台電進行現勘，先暫停施工，並向市民朋友清楚說明，並強力建議變更設計，維持線路地下化，避免電桿「景觀殺手」。

    德糖路進入虎山農場後，兩側綠意盎然，有「仁德伯朗大道」美譽。（記者吳俊鋒攝）

    近來德糖路兩側出現新的電線桿，引發地方議論。（記者吳俊鋒攝）

