    遲來婚紗照！攝影師、新秘幫植物人家庭圓夢

    新秘王秀惠（著粉色衣褲者）幫甘太太整理頭髮，攝影師伍孟哲將婚紗拉出漂亮角度。（創世草屯分院提供）

    2025/08/22 11:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕年輕沒錢拍婚紗照，照顧中風變植物人先生的甘太太透露「好想有一張婚紗照留作紀念」，創世基金會草屯分院奔走獲攝影師伍孟哲、新娘秘書王秀惠義助，上山幫植物人家庭圓夢。遲來的婚紗照，彌補了甘太太心中的遺憾，伍孟哲和王秀惠表示，他們也感到幸福與快樂。

    住在信義鄉山上、現年61歲的甘先生，5年前中風變成植物人，妻子辛苦的照顧他5年，2人結婚時沒有錢拍婚紗照，成為結婚38年妻子心中的遺憾，當創世基金會草屯分會問及甘太太有無願望時，她說：「好想跟先生拍張婚紗照留作紀念！」，創世工作人員決定幫這個植物人家庭圓夢。

    創世草屯分院人員表示，三松設計攝影師伍孟哲，以及兀法爾美學工作室新娘秘書王秀惠，21日跟著基金會工作人員上山，先為兩人梳妝並換上禮服，甘先生插著鼻胃管，換上西裝坐在輪椅上仍顯得精神奕奕，太太手捧花束幸福偎依在旁，散發濃濃的甜蜜感。

    王秀惠說，第一次為植物人家庭做妝髮造型，能讓人圓夢是這輩子很榮幸的幸福。而攝影師伍孟哲也說，用影像為他們留下幸福的影像，自己也很快樂。

    創世基金會草屯分院人員指出，「職人助植人」系列活動，需要各行各業的職人，用專業與愛心，幫助植物人服務。希望幫助植物人家庭的愛心人士，可打專線：（049）255-1119。

    圓夢計畫成功達成，工作人員與「新人」拍下大合照。（創世草屯分院提供）

    甘太太照顧中風變植物人先生，兩人結婚38年，終於ㄧ圓拍婚紗照美夢。（創世草屯分院提供）

    熱門推播