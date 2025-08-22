為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    拆屋頂石綿瓦竄出1條蛇嚇壞屋主 怎爬上去專家這樣分析

    風災過後，公親里以空拍機巡視社區屋頂受損情況。（蘇青癸提供）

    風災過後，公親里以空拍機巡視社區屋頂受損情況。（蘇青癸提供）

    2025/08/22 10:39

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風過後，台南市上萬民宅屋頂遭吹毀，災後住戶廢棄石綿瓦清運量激增。安南區總頭寮一名住戶本週在拆除自家屋頂的破損石綿瓦時，一尾約1公尺長的蛇突然從屋頂縫隙竄出，讓他嚇壞了。蛇怎麼會爬到屋頂？屋主及圍觀民眾百思不解。

    對於蛇竟然會爬上屋頂一事，台灣爬行類動物保育協會理事王士豪說明，大部分的蛇都有攀爬或爬樹的能力，而且機動性很高。一般民宅房子總會有很多管線、堆置雜物或是樓梯之類的，蛇會利用這些東西攀爬而上，這對蛇而言並不困難。他根據照片，判定這隻蛇是1隻亞成的臭青公（也稱臭青母）， 牠主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，研判屋頂縫隙可能窩藏有老鼠，牠應該是為了吃老鼠才爬上屋頂的。

    安南區公親里巡守隊書記蘇青癸表示，本月18日上午，隔壁社區的總頭寮住戶，發現石綿瓦的屋頂隙縫有蛇蹤出現，由於里長王金樹捕蛇服務聲名遠播，該住戶立馬飛奔公親里求援，當時王里長剛好不在，而改由巡守隊長王怡堂出馬捕蛇，一下子就手到擒來，蛇長約1公尺，研判無毒，隨後帶往偏僻處野放。

    王金樹說，住戶說是當時正在拆除自家屋頂的石綿瓦時，突然冒出這條蛇而嚇了一大跳，他當時正好在區公所值班，所以才改由巡守隊長王怡堂協助，雖然是不同里，但只要時間許可，他和巡守隊都樂於服務協助。

    公親里巡守隊長王怡堂出馬捕蛇，協助捕獲這隻躲在屋頂縫隙的臭青母並野放。（蘇青癸提供）

    公親里巡守隊長王怡堂出馬捕蛇，協助捕獲這隻躲在屋頂縫隙的臭青母並野放。（蘇青癸提供）

