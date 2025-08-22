為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉縣商家及市場攤位生財器具因風災豪雨受損 每家援助1萬元

    嘉義縣政府表示，受損援助金於8月25日起受理申請。（嘉義縣政府提供）

    

    2025/08/22 11:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，不少商業店家及市場攤位設備受損，為協助店家及攤商儘速復原，縣府今天表示，具有稅籍登記商業店家及各鄉鎮市公所轄管的公有零售市場攤商，因這2場天然災害導致生財器具或設備受損，每家可申請援助金1萬元。

    經濟部近期將依總統府8月19日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，擬訂並公告「受災店家、攤 （鋪） 商援助方案」申請辦法，針對招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供1萬元的現金援助。

    縣府經濟發展處表示，為加速整體援助方案受理申請進度，將於8月25日先行受理案件，後續審查作業及撥款期程將依經濟部公告辦理，以協助嘉義縣小規模受災店家及市場攤商儘速恢復營業。

    經發處表示，針對小規模營業商業店家及市場攤商，只要具有稅籍登記店家，且於嘉義縣有營業事實，或在嘉義縣列管公有零售市場租賃攤位營業的攤商，如生財器具招牌、鐵捲門、攤台、展示架等有受災事實，僅需檢具相關受災照片、店家或負責人存摺影本及其他指定文件資料即可提出申請。

    受理申請方式採臨櫃、郵寄及線上3種方式，店家及市場攤商可至嘉義縣府經發處臨櫃及郵寄方式申請，也可上「嘉義縣政府一站式便民服務」網站線上申請，受理窗口聯繫電話05-3620052、3620053。

    圖 圖
    圖 圖
