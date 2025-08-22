新北消保官檢測10款涼感衣 2件不符標準已要求下架

新北市消保官檢測市售10款涼感衣結果出爐。（記者翁聿煌攝）

2025/08/22 10:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕市面上標榜「瞬間涼感」的涼感衣成為炎夏熱銷商品，但各品牌涼感衣價格落差頗大，從1件3百多元到8、9百元都有，新北市消費者保護官委託全國公證檢驗公司針對市面網路販售10款涼感衣進行檢測，結果發現「瞬間涼感」效果有2件未達產業標準已要求下架、7件檢測結果小於網頁宣稱數值要求更正；在商品標示部分，則有6件商品不符規定，已要求改善。

消保官鄭忠育指出，本次檢測是依照市面上業者常標榜通過之FTTS-FA-019「織物瞬間涼感驗證規範」作為檢測標準，合格標準為：針織物的瞬間涼感熱流量（Q-max）需大於或等於0.130W/cm²，梭織物需大於或等於0.170W/cm²。消保官透過委託專業檢驗機構檢測，協助消費者掌握產品真實資訊。

鄭忠育說，10件樣品中，有艾伯特服飾代理進口中國製「冰凍循衣，正sgs檢驗認證降溫、透氣、吸濕涼感衣」和質著公司台灣製「造型剪裁涼感TEE」共2件涼感效果未達產業標準，消保官已要求廠商先行下架，改善後方能重新上架販售。

另外有8件涼感效果達產業標準，但其中7件檢測結果小於商品網站或包裝上宣稱數值，已請相關業者依消費者保護法第4條規定，於銷售網頁或包裝上，提供正確充分商品資訊，確保消費者知的權利。

新北市經濟發展局亦依據商品標示法及服飾標示基準查核樣品標示內容，發現有6件樣品標示不全，包括未標示進口商資訊、產地、成分及洗燙處理方法等，已由本府經濟發展局函請本市境內業者限期改正，並已全部改正完畢，並將新北市境外業者違規案件移請外縣市政府輔導業者限期改正。

市面及網路販售涼感衣百百種，新北市消保官提醒民眾購買時注意標示完整及參考有無專業認證。（記者翁聿煌攝）

新北市消保官檢測市售10款涼感衣結果出爐。（記者翁聿煌攝）

