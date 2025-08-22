獨家》竹市教育智慧通突跳出待繳費用 家長憂APP遭駭客入侵

新竹市府的教育智慧通APP突跳出待繳費用，讓家長黑人問號？市議員曾資程質疑該系統恐遭詐團或駭客入侵。（記者洪美秀翻攝）

2025/08/22 10:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週才宣布斥資3000萬開發的新竹通APP上線，號稱有近1萬人下載使用，結果有家長近期卻收到2023年10月開通的「新竹市校園智慧通」APP跳出待繳費用即將逾期的通知，讓家長摸不著頭緒，質疑APP要求繳費，難道是遭駭客或詐團入侵而散發詐騙訊息？市議員曾資程批連簡易的教育平台資訊APP都出包，難保蒐集大量個資的新竹通也可能突槌，更質疑竹市教育資安系統已遭入侵及破壞。

市府教育處表示，經查是某國中行政人員操作不當，誤將錯誤資訊推播，而非實際繳費通知。該校當日已發布澄清公告並致歉，強調家長無需繳費，學生權益不受影響。同時要求系統廠商協助調整操作介面，增設加強審核或誤按防範機制，避免類似事件再次發生。

曾資程說，家長陳情，竹市校園智慧通昨天跳出孩子有待繳費用200元即將逾期訊息，讓家長一頭霧水，以為真的有忘繳費？由於詐騙案件猖獗，實在很難辨別到底是詐騙訊息，還是真的要繳費？因是市府官方APP跳出的待繳費訊息，家長認為可信度很高，但後續又收到不用繳費的通知，讓家長滿是黑人問號？質疑該APP被駭客入侵嗎？

曾資程說，市府上週才宣佈新竹通APP開放上線下載，說要整合市府所有的APP，沒想到才上線1週，校園智慧APP先出包，兩個APP是否有關聯或連動效應？市府應說清楚，再則校園APP有很多家長與學生的個資，包括成績及請假等出缺勤紀錄，這些資訊都屬隱私範圍，如今系統竟突跳出有待繳費用將逾期通知，顯見系統恐遭入侵或破壞，此APP蒐集竹市大量學生與家長和校園資訊，等同將校園生活曝光，突顯校園資安出現狀況。

新竹市府的教育智慧通APP突跳出待繳費用，後續又通知不用理會訊息，讓家長黑人問號？市議員曾資程質疑該系統恐遭詐團或駭客入侵。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府的教育智慧通APP突跳出待繳費用，讓家長滿頭霧水及黑人問號？更擔憂孩子是否亂買東西或真的要繳費。（記者洪美秀翻攝）

