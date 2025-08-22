偏鄉小校以『海學力』課程翻轉教育 風櫃國小勇奪 IASE 教育影響力大獎

來自偏鄉小校的風櫃國小，讓世界看見澎湖。（風櫃國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖教育再傳佳績！馬公市風櫃國小以「海學力：從澎湖出發的做中學行動課程」，榮獲 2025 IASE 教育影響力 AWARD 教育創新組大獎，同時也將在第1屆國際級的教育創新博覽會中跟大家介紹。這套課程以「做中學」為核心，帶著孩子走進海洋與社區，從潮間帶觀察、每月淨灘守護家園、海漂垃圾調查，到海草復育、訪談漁村耆老，再把行動成果轉化為繪本、短片與展演，讓學習不只是知識，更是生活實踐與環境行動。

這份榮耀讓澎湖小島教育的力量被世界看見。風櫃國小的孩子曾以海廢衣裝登上國際研討會舞台，也透過《細說風櫃》雙語繪本遠赴捷克交流，更與韓國、泰國、美國學校展開跨國對話，展現小小行動者的無限可能。而這份榮耀，不僅屬於風櫃國小，更屬於所有支持孩子逐夢的老師、家長與社區。透過「海學力」，孩子們不只是學習者，更是環境守護者與行動者。

風櫃國小校長林妍伶表示，今年10月將透過策展，把孩子的學習歷程與澎湖的海洋文化完整呈現，向全台甚至國際推廣「海學力」課程，行銷澎湖家鄉的美與力量。未來風櫃國小將持續推動課程模組化，透過跨校共學與國際合作，讓更多偏鄉學校能複製這套「從海洋出發」的教育模式。

從澎湖出發，風櫃國小正帶領孩子以行動連結世界，為教育、為海洋注入全新的希望！

歡迎大家一起為風櫃國小喝采，也共同加入守護海洋、陪伴孩子學習的行列。

風櫃國小海學力課程，贏得2025 IASE 教育影響力 AWARD 教育創新組大獎。（風櫃國小提供）

