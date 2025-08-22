為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    愛行人！台中小朋友騎滑步車 到泉源交通主題公園學當好駕駛

    交通局長葉昭甫帶著小朋友騎滑步車學習交通規則。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/22 10:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市行人死亡在六都「名列前茅」，中市府除了要改善交通工程，同時，基於交通安全的概念應從小做起，交通局長葉昭甫今天上午帶著小朋友，在全台中市第一個交通主題公園的泉源公園騎著滑步車，小小模擬交通道路上，學習如何安全「駕駛」，要禮讓行人，不要超速，不要亂變換車道，雖然是玩遊戲，但對小朋友還是有教育作用。

    台中市交通局今天在泉源交通主題公園舉行人本交通成果發表，葉昭甫表示，為建立「以人為本」的交通建設思維，除了進行交通工程的改善，還從軟體面改善，拍攝製作11支宣導短影音，結合網紅及各類族群觀點，期望讓更多人透過網路認識台中的人本交通政策與建設成果。

    建立正確的交通概念，要從小建立起，交通局今天還安排多位小朋友，騎著滑步車，在泉源交通主題公園提早感受當駕駛行駛在馬路上，要「以人為主」，經過行穿線，要禮讓行人，不要搶道，不要亂變換車道，小朋友騎得很開心，也達到教育效果。

    交通局長葉昭甫與小朋友騎滑步車體驗如何安全行駛。（記者蘇金鳳攝）

