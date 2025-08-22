《北海潮與火》壓軸火舞8/23登場 中角灣火焰光影點亮夏夜

「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

2025/08/22 10:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，壓軸由台灣團隊「馬戲之門x旋舞炎」攜手推出新作《火嶼光》，結合LED光舞、身體劇場與當代馬戲，展現火舞創新美學；24日並將與Vast海洋生活品牌合辦「淨灘行動大出擊」，下午3時30分至4時30分開放報名，前100名參與者可獲限量專屬遮陽海灘墊。

林俊德說明，《火嶼光》火舞作品以LED光舞與火舞作為核心，透過科技光影與現代舞交織出一段跨領域的共創演出，火舞代表過去時代的文化記憶，而光舞則象徵未來科技的新興價值。此場演出將結合本市傑出演藝團體「馬戲之門」與以電幻秀、光雕科技等精彩演出的「旋舞炎」兩個團隊共同編排舞碼，跳脫以往單一團隊的表演形式，呈現出新團隊、新視野激盪出的新火花。

林俊德指出，最後一週除火舞表演外，現場同步推出「Vast海洋生活市集」與「胖卡美食市集」，讓民眾享受美食與特色選物。這次活動串聯金山中角灣與老街雙場域，結合商家、展演、市集、親子互動與觀光旅遊，獲得熱烈回響，市府期望打造夏日全方位盛典。更多資訊請至：活動官網查詢。

8月24日下午將進行「淨灘行動大出擊」全民淨灘 為夏夜寫下永續句點。（圖由景觀處提供）

