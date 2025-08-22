為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《北海潮與火》壓軸火舞8/23登場 中角灣火焰光影點亮夏夜

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/22 10:18

    〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，壓軸由台灣團隊「馬戲之門x旋舞炎」攜手推出新作《火嶼光》，結合LED光舞、身體劇場與當代馬戲，展現火舞創新美學；24日並將與Vast海洋生活品牌合辦「淨灘行動大出擊」，下午3時30分至4時30分開放報名，前100名參與者可獲限量專屬遮陽海灘墊。

    林俊德說明，《火嶼光》火舞作品以LED光舞與火舞作為核心，透過科技光影與現代舞交織出一段跨領域的共創演出，火舞代表過去時代的文化記憶，而光舞則象徵未來科技的新興價值。此場演出將結合本市傑出演藝團體「馬戲之門」與以電幻秀、光雕科技等精彩演出的「旋舞炎」兩個團隊共同編排舞碼，跳脫以往單一團隊的表演形式，呈現出新團隊、新視野激盪出的新火花。

    林俊德指出，最後一週除火舞表演外，現場同步推出「Vast海洋生活市集」與「胖卡美食市集」，讓民眾享受美食與特色選物。這次活動串聯金山中角灣與老街雙場域，結合商家、展演、市集、親子互動與觀光旅遊，獲得熱烈回響，市府期望打造夏日全方位盛典。更多資訊請至：活動官網查詢。

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    「2025北海潮與火」8月23日在金山中角灣國際衝浪基地迎來最終場。（記者羅國嘉攝）

    8月24日下午將進行「淨灘行動大出擊」全民淨灘 為夏夜寫下永續句點。（圖由景觀處提供）

    8月24日下午將進行「淨灘行動大出擊」全民淨灘 為夏夜寫下永續句點。（圖由景觀處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播