誰是「千萬騎士」？ 台南YouBike2.0倒數送5000元禮券

台南YouBike2.0站點包括古蹟景點，適合府城漫遊。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/22 10:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕誰會是台南YouBike2.0的「千萬騎士」？答案最快9月就會揭曉！台南市公共自行車YouBike2.0系統自2023年2月上線以來，已成為市民通勤、旅客漫遊的好夥伴，累積騎乘人次即將突破1000萬。交通局今（22）日宣布，第1000萬位幸運兒將抱回價值5000元禮券，前後兩名使用者也有獎，大家呼朋引伴「多騎一趟，就多一次中獎機會」。

交通局長王銘德說，南市力推綠色運具，短短兩年半，布建610處站點、投放5300輛YouBike與900輛電輔車，使用人次將衝破千萬大關。目前站點已涵蓋台鐵車站、轉運站、學校、社區到觀光景點，讓上班族、學生、觀光客都能便利接軌。

為慶祝這個里程碑，交通局與微笑單車公司特別設計「尋找千萬騎士」活動。屆時，除了千萬人次的得主能抱走5000元禮券，前後兩位「擦身而過」的幸運兒也能分享禮券與專屬贈品，3人同樂。相關抽獎資訊將同步公布在「YouBike南台灣粉絲團」臉書專頁與微笑單車官網。

王銘德強調，交通局將持續會勘與增設站點，並投入更多車輛營運，讓YouBike成為市民暢行大街小巷、旅客探索古都風情的最佳綠色夥伴。

南市公共自行車2.0即將突破1000萬騎乘人次，南市舉辦慶祝活動。（圖由南市交通局提供）

