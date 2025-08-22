夢想起飛！46名高中生自掏腰包到偏鄉 3天營隊讓山中學童驚呼連連

穿著香蕉裝的志工在閱讀課程中，分享北極熊搶救家園的故事，希望從小培養小朋友閱讀的習慣。（柯伯儒提供）

2025/08/22 09:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕夢想也能隨熱氣球起飛！走過17個年頭的「希望工程學習輔導團隊」，今年暑假再度走進偏鄉，把笑聲帶進南投縣鹿谷鄉山中的森林小學、內湖國小。8月20日起連續三天，46名高中志工自掏腰包前往辦理夏令營，今天（22日）營隊進入尾聲，從靜態課程到動態闖關，甚至還有兩層樓高的熱氣球示範，陪伴19名學童度過一個難忘的暑假。

希望工程學習輔導團隊由彰化縣和東國小校長柯伯儒於2009年發起，迄今累積近1,900名志工，靠著義賣籌資、跨校合作，在寒暑假深入偏鄉，已服務過13所小學。今年則選擇鹿谷內湖國小，結合「玩中學」課程，讓孩子在體驗活動中建立自信與夢想。

這次營隊課程相當多元，志工帶領孩子做燈籠、美術、閱讀，也設計大地遊戲、闖關挑戰，讓孩子在森林小學裡盡情奔跑。活動還融入聯合國SDGs 桌遊課程，教導環保觀念，例如隨手關燈、出門自備環保袋。志工、彰化高中學生林鼎賀說，希望孩子能從遊戲裡自然學習環保的重要。

最吸睛的「熱氣球體驗」課程，心心星公益平台發起人吳蓮花熱心媒合，讓熱氣球教練帶來近兩層樓高的熱氣球，現場示範燃燒器點火，孩子理解升空原理。眼看巨大的氣囊緩緩鼓起，學童驚呼連連，和群國中學生、志工陳柏霖說，那一刻覺得夢想也能被點燃，我希望自己有一天能成為工程師！

內湖國小學生莊士箴分享心得並說，最喜歡破冰遊戲「貪吃蛇」，刺激又有趣，「很謝謝大哥哥大姐姐來陪我們，希望下次還能再來！」

營隊雖然只有3天，但留下滿滿感動。營隊隊長林書愷表示，每一次服務都是一種學習，從分工、磨合到帶領孩子，都讓志工們更懂得責任與合作。

兩層樓高的熱氣球矗立山中森林小學，志工與學童們合影，笑聲響徹山谷。（柯伯儒提供）

志工帶著孩子們做早操，一日之計在於晨。（柯伯儒提供）

希望工程學習輔導團隊校園大合照，營隊雖然只有3天，但留下滿滿感動。（柯伯儒提供）

五彩繽紛的熱氣球內部，學童與志工們席地而坐，留下最難忘的合影。（柯伯儒提供）

