台灣新住民日益增多 榮服處與移民署澎湖服務站分別加強關懷

澎湖榮服處表揚新住民幸福家庭模範代表，加速族群融合。（澎湖榮服處提供）

2025/08/22 09:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣新住民人數日益增多，為了加速族群融合，澎湖縣榮民服務處與移民署澎湖服務站，分別舉辦「新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚」、「走進菲律賓文化與風情-家庭教育暨法令宣導方案」活動。

榮服處活動由處長余熙明主持，邀請榮民新住民家庭參加，活動中表揚榮民陳先生與配偶胡女士賢伉儷為榮民新住民幸福家庭代表。活動特別邀請相關單位進行政令宣導外，並邀請白沙國中謝美娟老師，進行「多元家庭性別及平等教育」專題講座。

移民署中區事務大隊澎湖縣服務站，則在我們的照顧咖啡館，邀請移民署多元文化講師賴愛仁，以生動活潑的方式，帶領學員走進菲律賓的生活，從生活習俗、宗教信仰到文化象徵，一步步走進這個由島嶼構成的國度，開啟一場充滿色彩與溫度的文化旅程。

賴愛仁精通國語、英語以及菲律賓最多人使用的他加祿語，憑藉豐富的國際歷練與跨文化交流背景，曾擔任馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長，長年投入於台菲交流與文化推廣。除了職場的表現外，她亦熱心投入多元文化教育，並經移民署培訓後成為多元文化講師。

現場準備酸香開胃的菲式酸味湯，到菲律賓燉肉與節慶必備的烤乳豬，彷彿透過想像就能聞到熱騰騰的家常滋味。最後，大家更親手製作冰涼甜品菲式玉米冰，在玉米粒、煉乳與碎冰交融之間，讓學員透過手作與分享，親身感受菲律賓日常生活的風味與溫度。

移民署澎湖服務站，以菲律賓風情邀請新住民朋友分享。（移民署澎湖服務站提供）

