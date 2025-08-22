今起至週末晴到多雲 氣象粉專：南方熱帶系統對台無直接影響

天氣風險分析師林孝儒指出，今日至週末，台灣受太平洋高壓影響，整體天氣趨於穩定，各地以晴到多雲為主，高溫普遍落在33至35度，西部盆地與內陸地區更有機會飆升至36至37度。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣受太平洋高壓影響，天氣風險公司表示，今天至週末整體天氣穩定以晴到多雲為主，午後對流發展大多侷限於山區；另，目前菲律賓附近有一熱帶擾動漸往西移動，期間雖有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但對台灣沒有直接影響。

天氣風險分析師林孝儒指出，今日至週末，台灣受太平洋高壓影響，整體天氣趨於穩定，各地以晴到多雲為主，高溫普遍落在33至35度，西部盆地與內陸地區更有機會飆升至36至37度。午後對流發展大多侷限於山區，降雨範圍零散，但若前往深山溪谷活動，仍要留意午後天氣變化；花東地區及恆春半島因位處迎風面，將偶有局部短暫陣雨。但整體來說，天氣相對穩定，高溫炎熱，提醒民眾外出務必做好防曬，多補充水分，避免中暑或熱傷害。

展望下週，太平洋高壓勢力略有減弱，台灣位處高壓西南至南側邊緣，大環境仍以偏東或東南風為主。期間隨東風波動偶有水氣接近，迎風面的東部仍有地形性降雨機會，西半部則維持晴到多雲；午後各地山區及近山平地仍易有熱對流發展，帶來短暫雷陣雨。整體天氣型態仍偏向夏季型，白天氣溫持續偏高，西部地區高溫仍可能達36度或以上。

另外，目前菲律賓附近有一熱帶擾動逐漸往西方移動，預測週末至下週前期進入南海後朝越南方向發展，期間雖有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但對台灣沒有直接影響。

不過，初步研判8月底至9月初南方洋面仍存在新的熱帶系統生成可能，且在太平洋高壓勢力偏北的情況下，無法完全排除熱帶系統往台灣靠近的機率。建議持續關注最新氣象資訊，目前距離時間仍久，預報不確定性高，後續變化仍須觀察。整體來看，短期內台灣以高溫炎熱為主要特徵，午後山區熱對流降雨，戶外活動請加強防曬、防熱。

