    台南新市社內里導覽志工成軍 9旬阿公為社區影片配音說故事

    「咱的社內，咱的故事」影片由90歲的文化志工配音。（截取自影片）

    「咱的社內，咱的故事」影片由90歲的文化志工配音。（截取自影片）

    2025/08/22 09:58

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區社內里積極發展在地產業、行銷社區，導覽志工隊成軍，並拍攝影片「咱的社內、咱的故事」，90歲的志工爺爺以台語配音，深富感情的聲音細說社內。

    新市區有白蓮霧故鄉之稱，社內里的社內之星公園也有白蓮霧老樹，社區居民近來更發展出以白蓮霧葉子等製作而成的手工皂等相關商品，相當受到歡迎，近日再邀請台南市解說員發展協會榮譽理事長黃源謀為社區志工上課，學習顧客導向的導覽解說技巧。

    里長魏千富表示，社內有全台6個第一、6大文化，也有產業及環保等各個面向，過去雖然也有志工導覽介紹，但沒有系統性的學習技巧，此次透過專業課程，學習到要因不同的對象族群及參觀時間等，進行導覽內容及表現方式的調整，受益良多，目前約有10人可以固定上場，後續還會舉辦活動導覽，解說社區的文化與產業。

    而魏千富就讀中信科技大學研究所時，常與指導教授董雅燕分享社區事物，也讓董雅燕一家人成為社內里的文化志工，董雅燕常開心地跟家人表示要去找「富哥」，家人原以為「富哥」是男生，實際走訪社內才知道，原來魏千富是女性，董雅燕的90歲公公也成為社內台文班的一員。

    最近社內里拍攝社區影片，董雅燕一家出力協助，董雅燕幫忙修稿、她的女兒幫忙作影片，口白則是90歲的公公以全程台語配音，從白蓮霧葉開始，述說社內的歷史、文化，也傳達社區及土地的情感。

    接受專家傳授導覽技巧後，台南新市社內里導覽志工隊成軍。（魏千富提供）

    接受專家傳授導覽技巧後，台南新市社內里導覽志工隊成軍。（魏千富提供）

