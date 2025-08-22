超級檢舉魔人！ 他8個月檢舉交違2800件 平均1天12件

檢舉達人無所不在。（資料照）

2025/08/22 09:44

〔記者湯世名／彰化報導〕超級檢舉魔人！彰化縣警局交通隊統計，今年1至8月共受理交通違規檢舉7萬6510件，其中單一檢舉人中檢舉最多的高達2800餘件，平均1天逾12件，堪稱「不是在檢舉就是在檢舉的路上」，令警方感到不可思議。據了解，該名檢舉人每天騎機車出門，還配備高階行車記錄器，其檢舉項目以汽、機車未打方向燈最多。

為避免浮濫檢舉，交通違規檢舉從去年6月1日起限縮；彰化縣警局交通隊統計，去年1至8月，受理交通違規檢舉6萬8782件，成案4萬2289件，成案比率61%；今年1至8月受理交通違規檢舉7萬6510件，成案5萬4586件，成案比率71%，都比去年要高。

請繼續往下閱讀...

被檢舉的駕駛違規項目前3名，分別是汽車駕駛人未依規定使用方向燈1萬5812件、不依規定駛入來車道1萬42件（逆向、跨越雙黃線等）、不遵守道路交通標線之指示8101件。

交通隊統計，8個月來受理的交通違規檢舉7萬6510件中，有1名男性以檢舉2800餘件奪冠，第2名則是1600餘件，這幾件都有嚴格審查，尚無特殊爭議個案。不過檢舉冠軍的男子8個月來檢舉2800多件，等於是平均1天多達12件，件數之多讓警方咋舌，其不是在檢舉，就是在前往檢舉的路上，堪稱是「超級檢舉王」。

警方表示，受理民眾檢舉交通違規案件後，會依照規定進行審查，嚴格審查通過後才會製單舉發，呼籲民眾遵守交通規則，避免遭到檢舉而受罰。

車輛跨越雙黃線違規檢舉件數相當多。（圖由民眾提供）

彰化縣今年1至8月交通違規檢舉達7萬6510件。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法