創新化學領域 中山大學2副教授獲吳大猷獎

中山大學化學系副教授廖軒宏（右）、邱政超（左）雙雙獲得今年度吳大猷紀念獎。（中山大學提供）

2025/08/22 09:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕國科會2025年吳大猷先生紀念獎揭曉，中山大學化學系副教授廖軒宏、邱政超以創新化學領域的傑出貢獻雙雙獲獎，包辦本屆化學學門唯二獲獎學者，展現科研實力！

廖軒宏專注於光電驅動的有機合成策略、研發製備潛力藥物，利用潔淨且永續的「光」與「電」能源，取代傳統昂貴且具污染性的化學試劑，展現綠色化學的前瞻性。他說，未來將持續推動以永續能源驅動的合成策略研究，為人類健康與社會福祉貢獻力量。

邱政超則致力於計算動力學模擬技術、轉化為可直觀比對的化學現象供業界參考。他運用動力蒙地卡羅與微動力學模型等動力學模擬技術，將從量子力學計算中得到的能量數據，轉化為能直接與實驗比較的化學現象。他感謝國科會「年輕學者養成計畫」提供研究經費支持，讓年輕學者有機會發展自己的研究方向。

中山大學表示，吳大猷獎由國科會各學門召集人提名42歲以下學術表現優異之青年學者，自2002年設立以來，為國內年輕學者競逐的重要榮譽獎項。全台化學學門只有2個名額，今年由中山大學囊括。未來將持續支持更多頂尖的創新研究。

