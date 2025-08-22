為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    創新化學領域 中山大學2副教授獲吳大猷獎

    中山大學化學系副教授廖軒宏（右）、邱政超（左）雙雙獲得今年度吳大猷紀念獎。（中山大學提供）

    中山大學化學系副教授廖軒宏（右）、邱政超（左）雙雙獲得今年度吳大猷紀念獎。（中山大學提供）

    2025/08/22 09:44

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國科會2025年吳大猷先生紀念獎揭曉，中山大學化學系副教授廖軒宏、邱政超以創新化學領域的傑出貢獻雙雙獲獎，包辦本屆化學學門唯二獲獎學者，展現科研實力！

    廖軒宏專注於光電驅動的有機合成策略、研發製備潛力藥物，利用潔淨且永續的「光」與「電」能源，取代傳統昂貴且具污染性的化學試劑，展現綠色化學的前瞻性。他說，未來將持續推動以永續能源驅動的合成策略研究，為人類健康與社會福祉貢獻力量。

    邱政超則致力於計算動力學模擬技術、轉化為可直觀比對的化學現象供業界參考。他運用動力蒙地卡羅與微動力學模型等動力學模擬技術，將從量子力學計算中得到的能量數據，轉化為能直接與實驗比較的化學現象。他感謝國科會「年輕學者養成計畫」提供研究經費支持，讓年輕學者有機會發展自己的研究方向。

    中山大學表示，吳大猷獎由國科會各學門召集人提名42歲以下學術表現優異之青年學者，自2002年設立以來，為國內年輕學者競逐的重要榮譽獎項。全台化學學門只有2個名額，今年由中山大學囊括。未來將持續支持更多頂尖的創新研究。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播