    首頁　>　生活

    嘉義布袋過溝火燈夜巡超熱鬧 今晚最後一天繞庄

    布袋過溝建德宮百年傳統「火燈夜巡」。（嘉義縣政府提供）

    2025/08/22 09:42

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮過溝建德宮百年活動「火燈夜巡」前晚展開為期3天的活動，昨晚由縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人與大批民眾推著大轎、手持火把，虔誠跟隨李王爺繞行庄頭，保佑居民平安，今晚（22日）是最後一天，建德宮與縣府邀請民眾來參與極具特色的宗教盛會。

    建德宮火燈夜巡起源清朝，布袋庄與過溝庄間的「冤家港」常因械鬥導致許多人死亡，且庄內公堀有多起溺斃事件，傳出鬼魂之說，建德宮主神李府千歲指示每年農曆六月最後3天舉辦祈安遶境，村民舉起火燈繞行，象徵驅逐鬼魅，保境安民；習俗傳承超過百年，縣府在2011年將過溝建德宮火燈夜巡登錄為縣定無形文化資產。

    翁章梁和建德宮副董事長李雪玉、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員黃金茂、林秀琴、翁聰賢、新港奉天宮董事長何達煌、朴子配天宮董事長蔡承宗等一同為活動點燈，接著由李王爺大轎、神乩和陣頭巡視村落，氣氛熱鬧盛大，具濃厚地方特色。

    縣府表示，活動以LED燈飾布置，用發亮字體、雲霧燈光特效等方式吸引民眾打卡拍照，下午在活動服務台有限量「嘉義好神保庇杯」、「海鮮粥」免費索取，今天有「奇魔誌工作室」川劇變臉、「兆群藝術娛樂」夢幻泡泡秀、以及「超級紅人榜」余凱揚接力登場演出。

    翁章梁說，建德宮「火燈夜巡」一年比一年熱鬧，全國各地都有信徒前來參與求平安，迎接農曆七月；嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，「火燈夜巡」是一場宗教慶典，也是深入瞭解嘉義在地文化的機會，歡迎全台民眾共襄盛舉，更多活動訊息可上「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁查詢。

    嘉義縣長翁章梁（中）、建德宮副董事長李雪玉（左三）等參與火燈夜巡。（嘉義縣政府提供）

