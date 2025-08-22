不進法院也能解決 南市調解成立率87.9％全國第一梯隊

後壁區調解委員張林秋絹（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。圖由台南市府提供）

2025/08/22 09:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國績優及資深調解委員表揚，南市共有15位調解委員榮獲中央獎項肯定，不進法院也能解決，南市調解件數與成立率均高於全國平均，顯示基層推動調解制度能夠獲得支持。

113年度全國各縣市共受理14萬1625件調解案件，成功成立11萬7830件，平均成立率為83.20%；而南市調解案件數為1萬2514件，成功成立達1萬1000件，成立率高達87.90%，比全國平均高出近5個百分點。

此次獲中央表揚的名單，包括後壁區張林秋絹、新化區吳桂玉2人獲「總統感謝狀」；六甲區陳同和獲「行政院長獎」；柳營區金同受主席等7人獲「內政部長獎」；曾之婕議員服務處謝鴻斌主任則獲「協同調解案件績優行政院長獎」。

南市調解案件成立率連年高於全國平均，成績穩居全國前段班。調解委員們憑藉「熱心」與「耐心」，協助雙方當事人從對立走向協商，成功化解糾紛，避免曠日廢時、勞心傷神的訴訟。

南市府民政局長姜淋煌表示，調解委員會已成為台灣紛爭解決不可或缺的重要管道，透過委員專業的協助與熱心的奉獻，不僅有效減輕法院訴訟負擔，更能讓民眾即時獲得妥善解決。他強調，南市能維持高成立率，正是因為有一群願意傾聽、耐心調解的委員，「少一件訴訟，就多一分安定」，促進社會和諧。

新化區調解委員吳桂玉右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由台南市府提供）

曾之婕議員服務處主任謝鴻斌（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由南市府提供）

