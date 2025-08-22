為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不進法院也能解決 南市調解成立率87.9％全國第一梯隊

    後壁區調解委員張林秋絹（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。圖由台南市府提供）

    後壁區調解委員張林秋絹（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。圖由台南市府提供）

    2025/08/22 09:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國績優及資深調解委員表揚，南市共有15位調解委員榮獲中央獎項肯定，不進法院也能解決，南市調解件數與成立率均高於全國平均，顯示基層推動調解制度能夠獲得支持。

    113年度全國各縣市共受理14萬1625件調解案件，成功成立11萬7830件，平均成立率為83.20%；而南市調解案件數為1萬2514件，成功成立達1萬1000件，成立率高達87.90%，比全國平均高出近5個百分點。

    此次獲中央表揚的名單，包括後壁區張林秋絹、新化區吳桂玉2人獲「總統感謝狀」；六甲區陳同和獲「行政院長獎」；柳營區金同受主席等7人獲「內政部長獎」；曾之婕議員服務處謝鴻斌主任則獲「協同調解案件績優行政院長獎」。

    南市調解案件成立率連年高於全國平均，成績穩居全國前段班。調解委員們憑藉「熱心」與「耐心」，協助雙方當事人從對立走向協商，成功化解糾紛，避免曠日廢時、勞心傷神的訴訟。

    南市府民政局長姜淋煌表示，調解委員會已成為台灣紛爭解決不可或缺的重要管道，透過委員專業的協助與熱心的奉獻，不僅有效減輕法院訴訟負擔，更能讓民眾即時獲得妥善解決。他強調，南市能維持高成立率，正是因為有一群願意傾聽、耐心調解的委員，「少一件訴訟，就多一分安定」，促進社會和諧。

    新化區調解委員吳桂玉右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由台南市府提供）

    新化區調解委員吳桂玉右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由台南市府提供）

    曾之婕議員服務處主任謝鴻斌（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由南市府提供）

    曾之婕議員服務處主任謝鴻斌（右）獲內政部長劉世芳（左）表揚。（圖由南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播