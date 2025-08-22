花東鐵路山里小站將設鐵馬驛站 明年初完工拚觀光

台東山里車站將活化拚觀光，相關單位昨天會勘，村民們表達期待。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵東部幹線山里舊鐵道2021年入選交通部觀光經典小鎮，立委陳瑩與莊瑞雄爭取活化，交通部觀光署核定補助，半年內先以1500萬元完成山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程，後續第二期計畫將進一步啟動鐵馬驛站新建工程，串聯小黃山、舊鐵道隧道群等景點，打造生態、文化與低碳旅遊的觀光走廊。

東部幹線從台東車站出發後馬上通過長長的隧道，從黑暗重見光亮後，第一個通過的迷你車站就是山里車站，多數疾駛而過，只有零星區間車停靠，也少有人上下車，世外桃源的寧靜美感，反而成了獨特魅力，入選觀光經典小鎮。

卑南鄉山里地區蘊藏舊鐵道、原住民文化與自然景觀的獨特魅力，卻因資源與土地問題長期發展受限。為推動山里成為花東縱谷觀光新亮點，立法委員陳瑩與莊瑞雄共同爭取活化，獲交通部長陳世凱支持後，昨天相關單位在山里進行地方說明會及現地會勘，凝聚中央與地方共識，力拼半年內完工，讓山里以嶄新面貌迎接觀光新契機。

陳瑩強調，山里教堂是部落重要的文化地標，承載無數居民的兒時記憶，此次工程將以維持教堂原貌為核心，進行結構補強，確保這份記憶能永續留存，未來這裡不僅是懷舊地標，更將成為充滿浪漫氛圍的打卡景點，讓遊客與居民都能感受到山里的獨特魅力。

這項總經費1500萬元的工程，已由交通部觀光署核定，預計2026年初完工，工程內容包括山里教堂修繕與環境整理、山里車站前休憩平台、停車場及廣場遊憩設施改善，以及水土保持等項目。後續第二期計畫將進一步啟動鐵馬驛站新建工程，串聯小黃山、舊鐵道隧道群等景點，打造生態、文化與低碳旅遊的完整走廊 。

嘉豐村長林智郎表示，山里擁有得天獨厚的美景與文化，卻長期缺乏關注，這次計畫讓村民看見希望，村民也紛紛表達期待，盼望山里成為旅人駐足的觀光勝地，帶動在地產業發展。

