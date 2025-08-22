楓港溪堤防改建動工 屏東枋山鄉洪患威脅大減

楓港溪堤防改建動，盼減屏東枋山鄉洪患威脅。（屏縣府提供）

2025/08/22 09:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋山鄉楓港村的楓港溪，因地勢陡、水流湍急且渠道蜿蜒，長期未設右岸護岸，每逢颱風豪雨，河道掏刷嚴重，威脅農田與行車安全。隨著極端氣候加劇及地方發展，逕流量激增，洪患風險攀升。屏東縣政府水利處積極應對，啟動「楓港溪堤防改建工程（0k+594~2k+050）」，預計2027年2月完工，總經費2.2億元，盼透過工程與非工程措施，達到25年重現期洪水高1公尺或50年不溢堤目標，大幅降低淹水威脅，提升居民生活品質。

屏東縣政府早完成「楓港溪水系規劃檢討暨治理計畫報告」，並向水利署爭取經費。水利處表示，工程前於7月14日召開地方說明會，獲居民與各界支持，加速推動護岸改善。本工程延續前期「楓港溪堤防改善工程（2k+050~2k+709）」成效，該段已整治659公尺護岸，顯著降低淹水問題。新工程採用格框填塊石護岸工法，並規劃後坡植生綠帶，結合自然環境與在地文化，打造優質水岸空間，提升社會文化素質。

請繼續往下閱讀...

水利處強調，楓港溪治理不僅守護枋山鄉安全，更為居民打造安居樂業環境。工程完工後，預計大幅減輕洪患風險，讓楓港村居民免於水患之苦，迎來更安全宜居的未來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法