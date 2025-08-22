為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東替代役男關懷弱勢 投入學童暑期課後照顧

    屏縣替代役男規劃學童暑期課後照顧營隊，設計手工餅乾製作體驗。（屏東縣政府提供）

    2025/08/22 09:31

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕關懷弱勢家庭，屏縣14名社會役男今年暑假規劃暑期課後照顧計畫，輔導45位學童完成暑假作業，並設計多元課程和體驗活動，陪伴小朋友開心度過假期，準備迎接開學。

    參與活動的社會役男李盛凱表示，平日服務於屏東基督教勝利之家時，曾參與院內紅光照射研究及帶領院生活動，累積寶貴的第一線經驗。同為勝利之家服務的社會役鄭宇傑也認為，在第一線的每一份小小的愛與關懷，都會帶給院生與家屬深遠的影響。兩人因為服務經驗更加確信投入社會福利工作的價值。

    今年替代役役男溫馨關懷學童暑期課後照顧，本（8）月20日至今（22）日在屏東縣社會福利綜合館舉行，協助學童完成暑假作業之餘，安排多元體驗，有手作餅乾與DIY簡易濾水器等，啟發孩子們的創意與動手能力，也促進同儕合作與情感交流。

    屏東縣政府積極響應內政部「公益服務」計畫，除鼓勵役男規劃弱勢學童課後輔導、關懷長者居家環境清潔、捐血等公益服務外。今年更有10位社會役男參與「獨居老人雞湯送暖」活動，陪伴長輩聊天，讓長輩感受到如同孫子回家的溫暖。

    社會處表示，多年來的公益行動，已在2019年、2022年、2023年及2025年接連獲內政部頒發「替代役績優服勤單位」獎項，肯定役男在公益服務上的努力與付出。

    小隊輔破冰遊戲。（屏東縣政府提供）

