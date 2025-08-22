為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開拓動漫祭FF45今花博登場 台日歌手Coser虛擬偶像大會師

    實力派人氣動畫歌手《魔法科高中的劣等生 古都內亂篇》歌姬 ASCA來台參加FF45，將舉辦Mini Live。（開拓動漫提供）

    2025/08/22 08:43

    〔記者吳柏軒／台北報導〕每辦必吸10幾萬人潮的開拓動漫祭，打造ACG二創文化及偶像寫真粉絲天堂，第45屆（FF45）今（22日）起到週日在花博爭豔館熱鬧登場，這次除了不少性感Cosplayer、虛擬偶像Vtuber大會師，主辦單位更邀請日本實力派歌姬ASCA，與超人氣Coserえなこ、にやるまー等來台，讓粉絲近距離互動，打造難忘夏日回憶。

    開拓動漫事業公司表示，FF45邀請實力派人氣動畫歌手《魔法科高中的劣等生 古都內亂篇》歌姬ASCA來台，將在明日下午舉辦Mini Live與舞台活動，預料她將用充滿張力的歌聲來震撼全場。

    同時，日本超人氣Cosplayerえなこ，以及另一位超人氣Cosplayer にやるまー，也受邀參加這次開拓動漫祭，分別在明、後2天舉辦Special talk Stage，與粉絲近距離互動，讓粉絲感受日本Cosplay文化的魅力。

    音樂表演部分，從知名遊戲IP《東方Project》延伸的音樂社團「幽閉サテライト&少女フラクタル」也在明日下午帶來Special Live，以充滿幻想與能量的樂曲帶領粉絲進入東方世界。日本注目綜藝型偶像團體「ラフ×ラフQueri」也將在後天舉辦Live演出，展現活力四射的舞台魅力。

    開拓動漫指出，FF45也舉辦雙特展聯合企劃，「開拓極短篇－創作者特展」集結歷屆22位極短篇創作者，展示其最新或個人代表作品，大秀原創視野。曾多次獲得國內外獎項，並以短篇漫畫與厚塗插畫活躍於網路的創作者「羊駝怪人」，也將帶來「觀鳥臨時．易烏似非烏」迷你個展。

    日本超人氣Cosplayerえなこ來台參加FF45，要與粉絲近距離互動。（開拓動漫提供）

    日本超人氣Cosplayerにやるまー來台參加FF45，舉辦Special talk Stage活動，跟粉絲相見歡。（開拓動漫提供）

    FF45也舉行雙特展聯合企劃，創作者「羊駝怪人」也將帶來迷你個展。（開拓動漫提供）

