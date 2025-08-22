阿里山青年大使暑期營隊 「青春熱炒店」呈現地方文化新風味

阿里山青年大使暑期營隊到阿里山林鐵竹崎站探查。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/22 09:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立竹崎高中10年前配合爭取阿里山林業鐵路列入世界遺產，成立「阿里山青年大使社團」，持續扎根在地文化，8月18至22日舉辦為期5天的「第10屆阿里山青年大使工作坊」，以「青春熱炒店」為概念，將竹崎街角、鹿滿小徑、山城松腳比喻成家鄉菜，4位由澳門文物大使協會推薦的澳門高中生學員，來台交流，更對阿里山林鐵百年歷史充滿興趣。

竹崎高中校長蘇淵源表示，創生營隊別出心裁，以「青春熱炒店」為概念，呈現過往10年的田野調查成果，將竹崎街角、鹿滿小徑、山城松腳譬喻成家鄉菜，不僅展現地方文化的多層風貌，更把青年對土地的探索與情感，轉化成能被分享的文化料理。

請繼續往下閱讀...

青年大使協會創會理事長郭大敬指出，雖爭取林鐵列入世界遺產的路還很遙遠，但青年大使工作坊在朝目標邁進的同時，不斷地深耕地方，這次活動特別結合「家鄉愛」、「18歲的回憶」與「想家的滋味」3種意象，體現10年來青年大使在文化保存與社區參與上的成長與足跡。

工作坊總召何俊毅表示，這次安排學員們在教室內打地舖睡覺，原本還擔心有人會排斥，但大家樂在其中，往往睡前還在交換白天的訪查結果，展現高度凝聚力。

來自澳門的鄧姓女學生表示，第二次來台灣，第一次是和家人來旅遊，這次則是和3位夥伴來台灣文化交流，對各種體驗感到很新鮮，聽到阿里山小火車的百年歷史更是滿滿的感動。

阿里山青年大使暑期營隊學員對阿里山林鐵歷史充滿好奇。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法