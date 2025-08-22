台中大肚山「粉藍項鍊」公路延伸 823後預計宣布啟用

台中大肚華南路入夜後沿途藍色街燈灑落兩條螢光帶。（台中市府提供）

2025/08/22 08:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大肚山華南路入夜後沿途藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱，市府斥資13.26億元，新建延伸段「華南路以東銜接特三號道路工程」，新闢全長1864公尺道路，工程將在8月底完工，經建設局長陳大田視察，預計8月23日後驗收履勘，確認安全無虞後由台中市長盧秀燕剪綵宣布開放通車。

華南路沿線路燈藍燈璀璨，入夜後沿途藍色街燈灑落兩條螢光帶，270顆「藍寶石」路燈打造5.6公里大道宛如璀藍寶石項鍊，盧秀燕指示建設局投入13.26億元推動延伸段工程，新闢全長1864公尺、寬20公尺，陳大田視察後強調，華南路銜接向上路延伸經過兩標工程，歷時3年將完工，目前工程進度超過9成，預計8月底完工。

公路串聯大肚與南屯區，紓解向上路、遊園路及中台路交通壅塞，預估通勤時間可縮短約15分鐘，工程單位指出，道路全長1864公尺、寬20公尺，總經費13.26億元，採人本環境設計，全線道路雙側設計近3公尺寬人行道，也保留1公尺寬植栽帶。

公路預計8月底完工，完工後進行驗收履勘，確認安全無虞才會開放通車，陳大田強調，特別針對道路沿線進行生態環境調查，為白鼻心、穿山甲等野生動物保留安全通行空間，並加設防護欄網，防止水鹿誤闖道路，維持棲地連續性與生態廊道功能。

