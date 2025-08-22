為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中大肚山「粉藍項鍊」公路延伸 823後預計宣布啟用

    台中大肚華南路入夜後沿途藍色街燈灑落兩條螢光帶。（台中市府提供）

    台中大肚華南路入夜後沿途藍色街燈灑落兩條螢光帶。（台中市府提供）

    2025/08/22 08:29

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大肚山華南路入夜後沿途藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱，市府斥資13.26億元，新建延伸段「華南路以東銜接特三號道路工程」，新闢全長1864公尺道路，工程將在8月底完工，經建設局長陳大田視察，預計8月23日後驗收履勘，確認安全無虞後由台中市長盧秀燕剪綵宣布開放通車。

    華南路沿線路燈藍燈璀璨，入夜後沿途藍色街燈灑落兩條螢光帶，270顆「藍寶石」路燈打造5.6公里大道宛如璀藍寶石項鍊，盧秀燕指示建設局投入13.26億元推動延伸段工程，新闢全長1864公尺、寬20公尺，陳大田視察後強調，華南路銜接向上路延伸經過兩標工程，歷時3年將完工，目前工程進度超過9成，預計8月底完工。

    公路串聯大肚與南屯區，紓解向上路、遊園路及中台路交通壅塞，預估通勤時間可縮短約15分鐘，工程單位指出，道路全長1864公尺、寬20公尺，總經費13.26億元，採人本環境設計，全線道路雙側設計近3公尺寬人行道，也保留1公尺寬植栽帶。

    公路預計8月底完工，完工後進行驗收履勘，確認安全無虞才會開放通車，陳大田強調，特別針對道路沿線進行生態環境調查，為白鼻心、穿山甲等野生動物保留安全通行空間，並加設防護欄網，防止水鹿誤闖道路，維持棲地連續性與生態廊道功能。

    台中市府斥資13.26億元新建延伸段華南路以東1864公尺道路。（台中市府提供）

    台中市府斥資13.26億元新建延伸段華南路以東1864公尺道路。（台中市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播