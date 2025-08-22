為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高屏2處水產加工及冷鏈物流中心工程落後 審計部要求漁業署檢討

    漁業署執行2處水產加工及冷鏈物流中心，工程進度嚴重落後。（取自審計部總決算審核報告查詢平台）

    漁業署執行2處水產加工及冷鏈物流中心，工程進度嚴重落後。（取自審計部總決算審核報告查詢平台）

    2025/08/22 07:25

    〔記者洪定宏／高雄報導〕漁業署配合執行「建構農產品冷鏈物流計畫」，以穩定國產水產品產銷及確保品質，但負責興建的高雄市興達漁港、屏東縣東港鹽埔漁港等2處水產加工及冷鏈物流中心，工程進度嚴重落後，審計部要求漁業署檢討改善。

    審計部指出，農業部報經行政院於2021年1月核定辦理「建構農產品冷鏈物流計畫」，執行期間為2021至2024年，後因配合部分物流中心建置期程，展延至2025年，總經費從84億元調高為95.56億元。

    其中漁產品部分由漁業署辦理興達漁港、東港鹽埔漁港等2處水產加工及冷鏈物流中心興建工程，因投標廠商不足、廠商資格不符等原因流標或廢標，2024年1月24日才決標。

    審計部強調，工程發包後才發現東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心，與屏東縣政府規劃興建的屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠功能重疊，必須變更設計而停工，導致工程進度嚴重落後，截至今年3月底，實際進度僅2.13％。

    另外，興達漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程因施工廠商資金調度問題，工班、人力無法如期進場施作，截至今年3月底，工程實際進度僅11.59％，較預定進度落後42.19%，嚴重延宕。

    漁業署回覆指出，密切監督廠商履約狀況、檢討契約管理機制，督促廠商改善資金調度問題及協調廠商更換事宜，保留依法終止契約並重新發包的因應方案，確保工程品質與時程，並改善行政作業流程，精進跨機關與地方協調機制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播