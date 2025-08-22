為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南藏金閣拍賣日明登場 「舊鞋救命」快閃募集

    南市環保局藏金閣1館本月拍賣日活動，再推出「舊鞋救命」快閃募集活動助非洲兒童。（記者蔡文居攝）

    2025/08/22 07:16

    9、10月拍賣日因節日有異動

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣1館拍賣日活動，將於8月23日登場，現場除了有櫸木大辦公桌、全檜斗櫃、各式餐桌等家具拍賣，還有多款腳踏車釋出，由於民眾響應熱烈，環保局再推出「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民朋友捐出不穿的鞋，幫助非洲的兒童。另外，9、10月拍賣日活動因節日關係而有所異動，提醒民眾注意，避免空跑一趟。

    南市環保局表示，藏金閣1館拍賣日活動於明天上午8時開拍，活動不只拍賣二手好物，更有「舊鞋救命」快閃募集活動，以及「維修咖啡館」小家電免費維修服務（限10位，需事先報名），讓故障電器有重獲新生的機會。

    此外，帶指定資源回收物還可兌換培養土，每人限領10包，讓資源循環回到生活中。現場更展售由回收木料及窗簾工廠、沙發工廠餘料再製的木作小物、霸氣包、牛皮零錢包等環保又實用的物品，現場「洗寶機台」也推出洗碗精與洗衣精買二送一的限時優惠活動。

    環保局長許仁澤表示，藏金閣1館拍賣日固定於每月第4週星期六上午辦理，遇連續假期或補班日則提前於當月第2週星期六辦理，因紀念日及節日實施條例公告後，9、10月新增教師節（9月28日）及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）為國定節日，因此9月拍賣日將提前至9月13日辦理，9月場次小家電免費維修服務改至8月25日上午8時開放報名，10月則停辦一次。

    南市環保局藏金閣1館拍賣日活動，推出辦公桌等多種精美家具。（南市環保局提供）

