08/22 各報重點新聞一覽

民眾黨團總召黃國昌等人提案修正刑事訴訟法，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。圖右為因京華城弊案遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。（資料照，本報合成）

2025/08/22 06:40

自由時報

政院拍板採北約模式計算 明年國防預算 占GDP3.32%

行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，歲入編列二‧八兆元，歲出編列約三兆元，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會退休給付與海巡署支出，總計九四九五億元，占明年GDP的三‧三二％。國防部昨也證實，明年度特別預算中，包括新的軍購預算，但金額不便說明。

提案修刑訴法刪「串證羈押」 法部抨擊民眾黨摧毀羈押制度

民眾黨提案修正刑事訴訟法，主張刪除「勾串共犯或證人」羈押原因，法務部昨召開記者會，嚴正表達反對意見，並統計四年來涉詐欺案遭羈押禁見的被告，有近九成被法官認定具串滅證之虞，若刪除此羈押理由，將嚴重影響打擊犯罪，羈押制度不該因個案遭摧毀。

雄三飛彈秘密資料 洩漏中國 退役飛官淪共諜 判2年2月定讞

空軍退役少校飛官史濬程，退伍後到中國發展，被中國情治人員收買，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國因應中共戰機侵擾的應對方案、雄風三型飛彈的戰場運用等公務秘密文書資料，洩漏給中國；台中高分院今年五月依國家安全法「為中國刺探蒐集公務秘密文書」既遂、未遂二罪，將史濬程各判二年二月、十月徒刑，沒收不法所得二一○萬元；最高法院昨駁回既遂罪上訴，既遂罪部分定讞，並將未遂罪撤銷發回更審；法院已通知檢方啟動防逃。

聯合報

明年國防預算9495億創新高 占GDP3.32%

行政院會昨通過一一五年度總預算案，將連同施政計畫草案於八月底送立法院審議。受新版財劃法影響，明年度歲入兩兆八六二三億元，終結連四年成長，歲出微幅成長至三兆三五○億元，增加一一○○億元，約增百分之三點八，歲入歲出差短一七二七億元，加計債務還本、特別預算，須舉債四千億元。

藍委推動「無期徒刑三級制」 第一級終身監禁不得假釋

憲法法庭去年宣判死刑「有條件合憲」，遭各界質疑形同「實質廢死」。國民黨立法院司法委員會召委吳宗憲昨開記者會宣布，下周司委會排審刑法部分條文修正案，主張「無期徒刑採三級制」，第一級終身監禁不得假釋、第二級四十年後才可申請、第三級則維持現行廿五年規定，盼藉此維護司法正義、保障社會安定。

中國時報

軍人加給3萬未編預算

行政院會21日通過「115年度中央政府總預算案」，編列歲入2兆8623億，及歲出3兆350億，並同時拍板明年度軍公教不調薪，另未編列立法院通過的《警察人員人事條例》與《軍人待遇條例》提高退休警消所得替代率、加給增至3萬元，還將對此2案提釋憲。對此，國民黨團不滿揚言，不排除退回115年度總預算，要求重新編列。

川普揚言封殺新建風電、太陽能

美國總統川普20日在社群平台發文，矢言封殺所有新建風電與太陽能計畫，痛批兩者是推高電價的世紀騙局，這是川普首度將對再生能源的攻擊擴及太陽能。雖然官方數據顯示電價確實上漲，但美媒分析主因在於AI與資料中心需求飆升、燃煤電廠退役與基建不足。

明年度國防預算編列情況。

空軍退役少校飛官史濬程被中國收買，吸收學弟洩漏給雄三飛彈秘密，判2年2月定讞。（讀者提供）

