劍魚颱風生成機會增高 專家曝最新路徑預測

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家出，目前位於菲東海面的熱帶擾動，後續增強為颱風的機率增高，若成颱將是今年編號第13號颱風劍魚，不過由於未來將經呂宋島並前往南海，因此預估對台灣無直接影響。專家也提醒，今起到下週各地晴朗酷熱，週日前高溫上看38度，白天要留意防曬、防中暑，山區及部分南部平地午後則有陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前位於菲島東部外海的90W，在環境駛流場的導引下，由東向西運動，將先經過呂宋島陸地再進入南海海域。

「林老師氣象站」表示，根據今晨最新模式模擬，無論是歐洲或美國模式均反應，當其進入南海後，再發展成颱風的機會明顯增高；但因距離較遠，本週六、日直接影響台灣的機會偏小。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週日（22至24日）各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下週一至週四各地晴時多雲、高溫炎熱，要留意防曬、防中暑。由於南方水氣略增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。

吳德榮提到，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱玲玲」在日本九州持續向東北東移動，即將減弱為熱帶低壓。根據最新歐洲模式顯示，菲律賓東方海面「熱帶擾動」今將通過呂宋島，明進入南海，之後才有逐漸發展成颱風的機率，預估未來將經海南島南側、朝越南前進。美國模式模擬的差異也不大，因此無論是否發展成颱，對台無威脅。

