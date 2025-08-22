為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    各地高溫炎熱 體感溫度破40度 午後山區防雷陣雨

    今日受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，在山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍請注意天氣的變化。（資料照）

    今日受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，在山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍請注意天氣的變化。（資料照）

    2025/08/22 06:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（22日）天氣與昨天類似，受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，在山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍請注意天氣的變化。

    今日氣溫方面，東半部普遍為31至33度，西半部則可達34、35度，局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區局部可能來到36度或以上，北部體感溫度甚至上看41、42度，且近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，提醒民眾外出務必做好防曬並多補充水分。

    氣象署提到，第12號輕度颱風玲玲，今晨2時中心位於在長崎東南方180公里之處（台北東北方1220公里之處），以每小時10公里速度，持續朝東北方移動，對台灣天氣無直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六、日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲、感受高溫炎熱，白天普遍可以來到33至35度，局部溫度會再更高一些；環境吹偏東至東南風，迎風面臺東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨；23日大臺北地區有局部37度以上高溫發生的機率。

    下週一至四受太平洋高壓影響，而南方為大低壓區，使臺灣附近吹偏東風偶帶來水氣，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日各地大致為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 ~ 41 31 ~ 38 32 ~ 37 29 ~ 35

    東半部普遍為31至33度，西半部則可達34、35度，局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區局部可能來到36度或以上，北部體感溫度甚至上看41、42度。（圖擷取自中央氣象署）

    東半部普遍為31至33度，西半部則可達34、35度，局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區局部可能來到36度或以上，北部體感溫度甚至上看41、42度。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

