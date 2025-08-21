桃園市國中小老舊課桌椅全面汰換 2年砸1.5億

桃園市新式課桌椅。（桃市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市114學年度第1學期校長會議今（21）日在中壢區登場，桃園市長張善政，宣布未來2年將編列1.5億元預算，全面汰換全市國中小使用8年以上逾10萬套老舊課桌椅，提供學生更舒適且符合身心發展的教育環境。

教育局統計，全市國中小學生數19萬7846人，經查，各校老舊使用8年以上課桌椅約10萬4792套，預計2026年8月底前完成第1批汰換約5萬2396套，剩餘部分在2027年8月底前完成。

張善政與會表揚榮獲全國及全市殊榮的學校，他說，經教育局觀察，學生每天上課使用的課桌椅桌面常有老舊不平整，甚至需要使用墊板情形，為打造安全舒適的學習環境，未來2年內將編列1.5億元預算，全面汰換全市國中小使用8年以上約10萬4792套老舊課桌椅，採用教育部規定的新型課桌椅，穩固耐用，可提供15種型號以符合各種學生身高使用，維護學生視力及骨骼發展，讓學習更專注。

張善政說，為確保教育建設及各項學校需求獲得充足支持，日前拜會行政院長卓榮泰爭取桃園更多建設資源，行政院已承諾將依照新版的財政收支劃分法編列預算，補足地方所需補助款，對桃園而言是一大助力，市府近期正盤點學校課桌椅汰舊換新的需求，若中央補助到位，將可在2026、2027年全面更新全市國中小8年以上的老舊課桌椅。

中原國小校長黃木姻提到，目前學生使用的課桌椅，就算桌面完整還是很老舊，過往都是單一張桌椅壞就換，造成教室內有的課桌椅新、有的看起來舊，整體視覺觀感並不一致，對於市府能逐批汰換成為新式課桌椅，相信可以讓學生在更舒適的教室環境中學習，對學生而言是一大福音。

