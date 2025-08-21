好康來了! 中壢中正公園停車場明啟用 8/31前免費停車

中壢中正公園停車場22日起試營運。（記者李容萍攝）

2025/08/21 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園中壢區中正公園地下停車場興建工程完工，可提供汽車位345席，機車605席，桃園市長張善政今（21日）出席啟用典禮，宣布中正公園停車場明（22日）上午8點起開放，免費試營運至8月31日止，9月1日起正式收費，周邊中央里、新街里與興南里居民可享月租8折優惠，小型車臨停收費每半小時20元、12小時上限200元。

桃園市政府向交通部爭取前瞻計畫補助2.17億元，以總經費逾10億元在中壢區中正公園興建地下2層停車場、地上2層附屬服務中心及里民活動中心，總樓地板面積約5411坪。

張善政表示，中正公園停車場歷經兩年半興建，為中壢區開發面積最大停車場，提供345個汽車位與605個機車位，啟用後可有效改善中壢中正公園附近的停車壓力，提升交通機能，並結合鄰近A23捷運站與銀河廣場，促進區域商圈發展。

張善政提到，除了停車設施，此工程並打造多目標使用空間，同步建置中央、興南里里民活動中心及景觀大草坪等，將提供居民更多公共活動空間，提升社區生活品質。他要感謝立委魯明哲協助向中央爭取經費，展現中央與地方攜手推動基礎建設的決心與成果。

交通局副局長王旭斌表示，中正公園停車場是一座兼具智能、安全與舒適的現代化停車場，汽車動線採分流設計，延平路規劃為雙進車道，中美路規劃為一進一出，機車則集中於中美路進出；當出車流量較大時，將啟用調撥機制，彈性調整為雙出口，加速車輛離場效率。停車場內不僅增設友善標示，停管設備更導入智慧3D車牌辨識、智慧電子收費、雲端月租、專用車格感應語音系統及綠能充電樁等多項設施。民眾可透過遠通App綁定信用卡設定停車代扣，直接離場，省去現金與電子票證操作時間。

包括魯明哲、市議員葉明月、黃敬平、王仙蓮、劉曾玉春、謝美英、彭俊豪、市府民政局長劉思遠、中壢區長李日強、公路局北區養護工程分局交控中心中壢段副段長王彥筌等人一同出席。

桃園市長張善政（中）等人主持中壢中正公園停車場啟用典禮。（記者李容萍攝）

中壢中正公園保留原有大草坪景觀。（桃園市政府提供）

