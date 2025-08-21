桃園未來旅遊論壇 台日數據分析拚觀光新局

桃園市長張善政（中）出席首屆「2025桃園未來旅遊論壇」與AI機器人互動。（記者李容萍攝）

2025/08/21 22:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀光發展基金會今（21）日在中壢區舉辦首屆「2025桃園未來旅遊論壇」，以「AI旅遊進行市」為主題，邀請台日產官學領袖提出觀點，分享運用新科技推動旅遊服務精緻化與智慧化，也期盼未來透過更精闢的數據分析與經驗交流，深入掌握遊客旅遊與消費偏好，進一步打造更貼心、更優質的旅遊體驗。

桃園市觀光發展基金會執行長、也是市府觀光旅遊局長陳靜芳會中與日本「酷日本數位旅遊振興協會」執行長篠原好孝簽署「觀光戰略合作夥伴協議」，桃園市長張善政擔任見證人，期許未來雙方能在人工智慧與數據應用領域展開更深度合作，推動雙邊資料共享，精準掌握旅客習性，為台日觀光合作開創新局。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，所謂未來旅遊就是利用新科技像是人工智慧將旅遊做得更細緻，人工智慧能有效分析旅客的偏好與消費習慣，並轉化為精準服務的依據。以日本知名零售品牌唐吉訶德為例，自進駐桃園以來，不論平日或假日都吸引大批民眾前往消費，顯示市場需求龐大，若能將消費數據納入分析，不僅有助於掌握桃園市民對日本商品的購買偏好，也能透過其母公司在日本蒐集的消費者資料，反向了解日本旅客來台時的消費模式。

張善政提到，日本向來是國人最喜愛的旅遊目的地之一，台灣也是許多日本旅客國外旅遊的首選地，為了深化台日合作，自己今年已兩度率團赴日考察，除了5月前往東京考察軌道經濟與城市規劃經驗，本月更走訪香川縣與宮城縣，參訪瀨戶內國際藝術祭，林與名取、岩沼市簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU），促進雙方更多元的城市合作。

論壇邀請日方專家群分享觀光智慧應用寶貴經驗，包括大阪觀光局行銷戰略部長牧田拡樹，以「2025年世界博覽會」為例，解析國際盛事如何帶動城市數位轉型；知名零售品牌「唐吉訶德」母公司PPIH海外事業部長渡辺和博，分享「店鋪即景點」的創新模式等。台灣在地邀請和泰集團分享「去趣ChicTrip APP」AI規劃服務等。

活動現場也舉辦業者媒合會，匯集桃園市主題樂園、觀光工廠、飯店等產業領袖出席，以及各領域的科技業者，包括大數據應用、區塊鏈旅宿系統、AI翻譯等新創團隊參與，現場並展示AI觀光的應用並與AI機器人互動。

桃園市長張善政（左）與日本「酷日本數位旅遊振興協會」執行長篠原好孝（右）互贈台日吉祥物紀念品。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席首屆「2025桃園未來旅遊論壇」。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法