為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中涓豆腐「小強」亂竄 食安處：營業時間派員稽查

    民眾爆料，本月17日到台中市文心秀泰涓豆腐用餐，吃到快結束時，卻發現座椅旁邊的牆壁上竟然出現「小強」。（翻攝自記者爆料網）

    民眾爆料，本月17日到台中市文心秀泰涓豆腐用餐，吃到快結束時，卻發現座椅旁邊的牆壁上竟然出現「小強」。（翻攝自記者爆料網）

    2025/08/21 21:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕有民眾爆料，本月17日到台中市文心秀泰涓豆腐用餐，吃到快結束時，發現座椅旁的牆壁上竟然出現「小強」爬來爬去，向店家反映後，對方道歉並解釋可能是賣場除蟲導致蟑螂亂竄。對此，台中市食安處回應，將於營業時間派員前往稽查，稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目。

    爆料民眾說，當時與友人用餐完準備要付帳離開，發現座位旁的牆壁上出現小蟑螂，也有好幾隻在靠牆的沙發座椅上爬，結帳時順便跟店員反映，服務人員解釋可能是除蟲的關係、造成小蟑螂跑出來，還說如果發現時提早告知可幫忙換位子。

    爆料民眾指出，當時已經要走了才發現小強，覺得沒有換位子的必要，詢問是否給予折扣，店員也爽快地同意並表示打9折可不可以。他說，吃飯過程看到蟑螂，用餐心情受影響，服務人員態度雖很好，但覺得業者還是應該對用餐環境加強管理，才能確保消費者的權益。

    食安處表示，針對該餐廳疑似違反食品良好衛生規範準則，將於營業時間派員前往稽查，稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目，如有發現衛生缺失，將責令業者限期改善，並將無預警派員複查，如仍不合格，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    食安處也提醒，民眾如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

    涓豆腐總公司回應，為提供用餐環境衛生，店內除了配合賣場進行例行消毒外，亦會同步加強消毒次數，事發當天門市夥伴除在第一時間向用餐客人致歉，當日更於閉店後進行全店的清潔作業，未來將會持續加強落實環境衛生及自主稽核，以提供顧客更安心的用餐環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播