台中涓豆腐「小強」亂竄 食安處：營業時間派員稽查

民眾爆料，本月17日到台中市文心秀泰涓豆腐用餐，吃到快結束時，卻發現座椅旁邊的牆壁上竟然出現「小強」。（翻攝自記者爆料網）

2025/08/21 21:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有民眾爆料，本月17日到台中市文心秀泰涓豆腐用餐，吃到快結束時，發現座椅旁的牆壁上竟然出現「小強」爬來爬去，向店家反映後，對方道歉並解釋可能是賣場除蟲導致蟑螂亂竄。對此，台中市食安處回應，將於營業時間派員前往稽查，稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目。

爆料民眾說，當時與友人用餐完準備要付帳離開，發現座位旁的牆壁上出現小蟑螂，也有好幾隻在靠牆的沙發座椅上爬，結帳時順便跟店員反映，服務人員解釋可能是除蟲的關係、造成小蟑螂跑出來，還說如果發現時提早告知可幫忙換位子。

請繼續往下閱讀...

爆料民眾指出，當時已經要走了才發現小強，覺得沒有換位子的必要，詢問是否給予折扣，店員也爽快地同意並表示打9折可不可以。他說，吃飯過程看到蟑螂，用餐心情受影響，服務人員態度雖很好，但覺得業者還是應該對用餐環境加強管理，才能確保消費者的權益。

食安處表示，針對該餐廳疑似違反食品良好衛生規範準則，將於營業時間派員前往稽查，稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目，如有發現衛生缺失，將責令業者限期改善，並將無預警派員複查，如仍不合格，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒，民眾如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

涓豆腐總公司回應，為提供用餐環境衛生，店內除了配合賣場進行例行消毒外，亦會同步加強消毒次數，事發當天門市夥伴除在第一時間向用餐客人致歉，當日更於閉店後進行全店的清潔作業，未來將會持續加強落實環境衛生及自主稽核，以提供顧客更安心的用餐環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法