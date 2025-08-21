颱風災後》台南北門區9戶慈濟修好入厝 7戶有營造商、慈善團體認養

台南北門錦湖里這戶也修好了。（記者楊金城攝）

2025/08/21 21:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區是丹娜絲颱風重災區，慈濟基金會台南區修繕工班發起「安心家園」專案認養9戶弱勢家庭房屋修繕，斥資約400萬元，僅花3週時間完工，今天（21日）下午歡喜入厝；慈濟志工逐戶送上生活寢具「祝福禮」，讓災戶安心入住。另北門公所媒合台南市工務局協力營造廠商認養6戶低收、中低收入戶，親慈慈善會也認養1戶邊緣戶，下週動工，目標29日完工。

慈濟志工出工與兩家協力廠商「龍宗清」及「炫鋼」合作，一拆一搭，施工快速，不但修復屋頂也用C型鋼強化屋子結構安全，在最短時間為受損嚴重的弱勢戶修繕；慈濟認養的9戶有錦湖里4戶、蚵寮2戶、永隆里1戶、慈安里1戶、保吉里1戶；常住法師德格和慈濟人逐戶送上入厝祝福，「龍宗清」老闆還安慰災戶說：「颱風讓我們為你有翻新厝的緣份」，大家開心的笑。「龍宗清」另在白河區認養3戶災屋修繕。

錦湖里渡子頭70多歲郭姓老翁獨居又身障，是列冊低收入戶，生活困苦，丹娜絲災後還自行爬上屋頂修繕，不慎從梯子跌落，幸好鄰居通報救人，因胸骨裂傷在家休養，在慈濟完成修繕讓郭翁有棲身之處，十分高興；另對母子災戶也感動的說生活燃起希望。

北門區長林建男表示，感謝證嚴上人與慈濟基金會的關懷、慈濟志工的無私付出，讓受災區感受到濃濃的人情溫度，不僅幫助受災家庭重建家園，更重建生活的希望，真的非常感恩。

北門其它認養受災弱勢戶修繕的有國全營造1戶、大灣營造3戶、新舜營造1戶、勝冠營造1戶、親慈慈善會1戶；至於公所媒合南市工務局協力廠商修繕災屋，至今媒合92戶，有一般戶6戶簽約，1戶預定明天完工。

幫受災阿嬤打氣送上入厝的祝福。（記者楊金城攝）

北門區長林建男（後排左四）、慈濟常住法師德格（後排中）和慈濟志工為修繕好的災戶送上入厝祝福。（記者楊金城攝）

這戶修繕後的全新屋頂。（記者楊金城攝）

