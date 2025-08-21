好威！青少年橋藝國家代表隊選拔 苗栗學子囊括U21、U16全數名額

彭哲星、邱歆偉、陳子維、吳晉宇、賴子明、張以諾（由左至右）6名學子當選青少年橋藝U21國手。（圖由邱宏宬提供） 以上6位U21國手都是今年明仁國中畢業生（記者彭健禮攝）

2025/08/21 21:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕115年度中華民國青少年橋藝國家代表隊U21、 U16選拔賽於今（21）日傍晚落幕，苗栗縣學子包辦U21、U16組全部12個國手名額，創下傲人紀錄，明年度將代表國家參加各項重要的國際競賽。

當選U21國手的6名學子，為苗栗高中彭哲星、邱歆偉、陳子維、吳晉宇、賴子明，及新竹中學張以諾。當選U16國手的6名學子，為明仁國中彭昱瑞、王晨安、吳昊宸，及公館國中鄭又碩，與建功國小林學聖、文華國小黃宥恩。

帶隊教練邱宏宬表示，尤其當選U21國手的6名學子，都是今年7月剛從明仁國中畢業的學生，選拔對手多半是大學生，可說是「越級打怪」，但依舊表現沉穩，囊括U21國手全數名額，實在不簡單。

邱宏宬說，苗栗縣學子過往於U16國手選拔，表現亮眼，如今又於U21國手選拔拿下傲人成績，也可說是長期耕耘的開花結果。

苗栗縣體育會橋藝委員會主委張志宇表示，今年參與的隊數較去年更為踴躍，賽況非常激烈，一連三天的賽事考驗選手們的心智與體力，期許苗栗橋藝選手精益求精，於國際賽再創佳績，為台灣爭光、為苗栗爭光。

張志宇同時也感謝縣長鍾東錦、議長李文斌、明仁國中校長湯慧敏、苗栗高中校長巫正成及教練們、家長的支持及學生的努力。

彭昱瑞、王晨安、吳昊宸、鄭又碩（由左至右）與黃宥恩、林學聖當選青少年橋藝U16國手。（圖由邱宏宬提供）

