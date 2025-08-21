39所國高中成立共產黨組織 教育部：輔導學生參與校園民主

多所國高中內部有共產黨學生組織，教育部表示將進一步了解。（資料照）

2025/08/21 21:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕紅色勢力入侵校園？北市建國中學共產黨串聯多校成立「台灣校際共產聯合會」，倡導社會主義、馬克思主義等，且目前已39校有同類型組織。教育部表示，將了解相關情形，並輔導學生參與校園民主機制。

建國中學共產黨由學生所創，社群平台自介提到「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」，不過強調「本黨與中共無關」。

請繼續往下閱讀...

建中共產黨更進一步成立「台灣校際共產聯合會」，廣納多所國高中組織，建中共產黨擔任主席，決策委員會則由永春高中共產黨、板橋高中共產黨、成功高中共產黨等組成。從較近期的第二次常會名單來看，如新莊高中共產黨、淡水商工共產黨、復興商工新秩序党、竹北高中共產黨、道明薩滿教共產黨、后綜高中共產黨等都在內。

聯合會綱要記載10條內容，包括以社會主義、馬克思列寧主義為組織中心思想；修正社會大眾對共產主義的偏見誤解；以國際主義為依歸，向組織外輸出社會主義革命思潮；破除殘害人民的舊有思想等。

而目標則設定如教育應該創造改變世界的人，而不是被世界改變的人；消除資本主義造成之貧富階級差距；建立滿足每個人基本需求且追求自我實現的社會；消除應試教育和國家本位；以學生為本位讓每個人得到最適合的教育等。

國教署回應，針對社群指出高中及國中學校出現學生共產主義組織與社團，教育部將了解相關情形，校園仍應以「尊重多元、守護民主」為基礎，積極輔導協助學生校園民主參與機制，引導學生培養批判思考、公民責任與正當參與之能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法