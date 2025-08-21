廠商進駐、交通需求增加 台南新市園區南側聯絡道完工

台南新市產業園區南側主要聯絡道路完工，可有效紓解園區周邊交通壅塞。（南市工務局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原本僅有8公尺寬的小農路，搖身一變成為20公尺寬的產業大道！配合新市產業園區開發所需交通建設，「新市產業園區南側主要聯絡道路工程」已於6月底順利完工。此工程不僅改建牛稠橋，還跨越烏鬼厝溪，直通國道路網，為園區廠商進駐提供交通利多，也象徵園區正式邁入發展新階段。

台南市長黃偉哲表示，新市產業園區是政府因應美中貿易戰及台商回流需求而規劃的重要據點；行政院核定的「中南部產業園區開發方案」，由經濟部攜手台糖公司合作推動，園區面積69.22公頃，不僅能解決南部產業用地長期不足的困境，更與南科台南園區、樹谷科技園區、永康工業區形成產業廊帶，發揮群聚效益。

工務局指出，原本的農路僅有8公尺寬，牛稠橋也是僅30公尺的預力I型梁橋，無法滿足日後交通需求。此次改建後，道路寬度擴增至20公尺，橋梁長度加大至35公尺，南北兩側道路總長達638公尺；沿線更設有人行步道，同步配置台電、自來水、電信與瓦斯等民生管線，兼顧產業發展與居民生活。

園區已有廠商陸續進駐，交通需求日益增加，因此市府積極爭取前瞻基礎建設計畫補助，推動南側聯絡道路開闢。整體工程總經費約2億2126萬元，其中中央補助道路工程費1億4841萬元與用地補助3789萬元，市府自籌配合款3496萬元，共同完成建設。

工務局也強調，新道路完工後，除可有效紓解園區周邊交通壅塞，更能快速銜接國道8號與國道1號、3號，大幅縮短運輸與通勤時間。新市產業園區是南部產業鏈的重要拼圖，將吸引更多企業投資落腳，創造就業機會，帶動地方繁榮與區域均衡發展。

聯絡道路未拓寬前，是8公尺寬的小農路。（南市工務局提供）

